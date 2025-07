映画館でパーティ！？DVD「シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY」 2025年9月24日（水）発売決定！

2025年5月に公開され、0歳からの映画館デビューとして大きな話題を呼んだ『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』のDVDが、2025年9月24日(水)に発売されることが決定しました!価格は税込3,080円(税抜2,800円)です。

おうちで「にゅうシネマたいけん」!

本作は、赤ちゃん向けのテレビ番組「シナぷしゅ」がおくる、0歳から楽しめる体験型ムービーです。累計動員約20万人を記録した前作の『シナぷしゅ THE MOVIE』から2年、待望の最新作のDVDが 発売決定!主人公「ぷしゅぷしゅ」と相棒の「にゅう」が、新キャラクター「ぱるてぃ」と共に夏と秋が”がっしゃん”した島「どんぐりアイランド」で大冒険を繰り広げます。番組おなじみの仲間たちや人気コーナー、歌が次々と登場するおはなしパートは、あっという間の約40分。映画館での感動を、ぜひご家庭でも繰り返しお楽しみいただけます。

豪華特典映像も収録!

DVDには、本編約46分に加え、以下の豪華特典映像が収録されます。

さつえいのうらがわ: 映画制作の裏側を垣間見ることができる貴重な映像です。 マナームービー: 映画館で本編上映前に流れた、可愛いキャラクターたちが登場する「シナぷしゅ」ならではのマナームービー。 予告編集: 公開前に流れた様々な予告編をまとめて楽しめます。

ストーリー:ぷしゅぷしゅのほっぺを探す大冒険!

夏と秋が“がっしゃん”した島「どんぐりアイランド」にバカンスを楽しむぷしゅぷしゅとにゅう。空港で出会ったのは、にゅうそっくりの新たな仲間「ぱるてぃ」!ノリノリのリズムに夢中になるぷしゅぷしゅですが、そのはずみでほっぺがひとつ、どこかに飛んで行ってしまいます。

落ち込むぷしゅぷしゅに寄り添うにゅう。みんなでぱるてぃ自慢のタクシーに乗って、みんなでほっぺをさがす冒険へ出発!夏と秋が混ざった楽園のようなこの島には、たいようサン、ヘアリーナ、さかなのおにいさん かわちゃん、シナ田さんなど、個性的な住人がいっぱい。飛んで行ったほっぺを追いかけながら、たくさんの仲間と音楽に出会います。大冒険の果てに、ぷしゅぷしゅはほっぺを取り戻すことができるのでしょうか!?ほっぺを探せ!レッツ・ダンシング!

小さなお子様の初めての映画体験を、ご自宅でも何度でもお楽しみください。

声の出演:ぷしゅぷしゅ/花谷聡亮 さかなのおにいさん かわちゃん/川田一輝 ひーたんみーたん/矢内雄一郎・藤井由依(テレビ東京) 他

特別出演:にゅう/玉木宏 ぱるてぃ/二宮和也

主題歌:「VIBEしゅ」MINMI

監督:清水貴栄 劇伴音楽:信澤宣明 企画・プロデュース:飯田佳奈子 推薦:開一夫教授

【商品概要】

タイトル: シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY 発売日: 2025年9月24日(水) 品番: COBC-7480 価格: 税込:\3,080 (税抜:\2,800) メディア: DVD 収録内容: 「シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY」本編(約46分) 特典映像(さつえいのうらがわ、マナームービー、予告編集) 商品基本仕様: 片面1層、MPEG-2、NTSC日本市場向、リージョン2、ドルビーデジタル、音声:①日本語1chサラウンド ②日本語2.0chステレオ、COLOR、ビスタサイズ、レンタル禁止、2025年劇場公開作品 発売元: 『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』製作委員会 販売元:日本コロムビア(株) 商品HP: https://columbia.jp/synapusyu/

*商品の収録内容および仕様は変更になる場合がございます。