多様な働き方におけるセキュリティ機能の強化を図る！南日本情報処理センター 「SecureSeed Plus EPDR with WatchGuard」

南日本情報処理センターは、現代の多様な働き方におけるセキュリティ課題に対応するため、エンドポイントセキュリティ機能の強化を図る「SecureSeed Plus EPDR with WatchGuard」と、安全なリモートワーク環境を実現する「SecureSeed Plus セキュアブラウザ」を2025年7月より提供開始しました。

働き方の多様化やクラウドサービスの普及に伴い、企業が直面するサイバー攻撃は高度化・複雑化しており、従来のセキュリティ対策だけでは対応が困難になっています。

これらの新製品は、進化する脅威からお客様の重要な情報資産を守り、柔軟かつセキュアな業務環境の構築を支援します。

情報セキュリティ統合ソリューション「SecureSeed Plus」とあわせて利用することで、より強固なセキュリティを提供できるほか、単体での利用も可能です。

■「SecureSeed Plus EPDR with WatchGuard」について

「SecureSeed Plus EPDR with WatchGuard」は、サイバー攻撃の「感染前」と「感染後」の両方に対応する包括的なエンドポイントセキュリティソリューションです。

近年増加している、痕跡を残しにくいファイルレス攻撃やLOTL攻撃(Living Off The Land)のような、高度なサイバー攻撃に対しても、従来のシグネチャベースのアンチウイルスソフトでは検知が困難だった未知の脅威まで対応します。

<製品特徴>

● EPPとEDRの統合機能:EPP(Endpoint Protection Platform)とEDR(Endpoint Detection and Response)が統合的に搭載されていることで、双方からの情報を相関的に分析し、エンドポイントを効果的に保護します。

既知のマルウェアはもちろんのこと、未知のマルウェア、ファイルレス攻撃、LOTL攻撃といった高度な攻撃パターンも検知可能です。

脅威を検知した際には、自律的にブロック、駆除、削除まで実行し、感染の拡大を防ぎます。

● リアルタイム性と迅速な対応:エンドポイントでの活動をリアルタイムで監視し、異常な挙動や潜在的な脅威を迅速に検知します。

サイバー攻撃発生時には即座に対応し、被害を最小限に抑えることが可能です。

リアルタイムで端末ステータス、ライセンス、保護状況を可視化する管理プラットフォームを標準装備しています。

● 管理負担の軽減:EDRでは専門知識が必要とされる場面が多い中、「SecureSeed Plus EPDR with WatchGuard」では端末エージェントが自動で実行するため、お客様の管理負担を大幅に軽減できます。

クラウドベースの管理コンソールが端末の状況を可視化してくれるため、端末が社外にあってもリアルタイムで監視できます。

全体を確認するためのダッシュボードはもちろん、個々の監視状況や接続状況も確認可能です。

また、同社コンタクトセンターにて設定や運用についてご支援します。

● 詳細な分析と自動化された対応:攻撃の詳細なログを収集し、インシデント分析やフォレンジック調査のための強力なツールを提供します。

脅威を検知した際には、感染したエンドポイントを隔離したり、悪意のあるプロセスを停止したりすることで、攻撃の拡散を防ぎ、システムの回復を迅速に行い業務への影響を最小限に抑えます。

<提供価格>

【初期費用】

・初期登録費用(環境構築、初期導入支援):50,000円

【月額費用】

・運用サポート費用 :5,000円

・利用料(1端末あたり):1,000円

■「SecureSeed Plus セキュアブラウザ」について

「SecureSeed Plus セキュアブラウザ」は、業務利用のためにセキュリティ機能が強化されたブラウザです。

証明書やVPNを使用せずに、「SecureSeed Plus セキュアブラウザ」から業務システムに安全にアクセスできます。

ブラウザ内に表示された文字列や画像のコピーに加え、スクリーンショットも保存不可にすることができるため、端末に一切データを残しません。

個人所有のデバイス(BYOD)活用や外出先からの業務においても、情報漏洩の心配なく安全な業務環境を提供します。

<製品特徴>

● セキュアな業務環境の提供:業務専用に設計されており、外出先からでも安全な業務環境を提供します。

通信内容を暗号化するため、盗聴のリスクが軽減されます。

● データ非保存による情報漏洩対策:ローカル端末にデータやキャッシュが保存されないため、万が一端末が盗難や紛失に遭った際の情報漏洩の心配を軽減できます。

[ブラウザ内の機能制御一覧]

・文字列コピー

・スクリーンショット(画面キャプチャ)

・ファイルダウンロード

・ファイルアップロード

● 厳格なアクセス制御:特定のシステムやウェブサイトへのアクセスのみを許可し、不必要なアクセスを遮断することが可能です。

また、「SecureSeed Plus セキュアブラウザ」はURLバーを持たないため、利用者は業務システムの詳細なURLを知ることができません。

私有端末を使用していた場合でも、業務委託終了後や退職後の不用意なアクセスを防止します。

● 不正アクセス防止となりすまし対策:利用を認めた端末のみ、セキュアブラウザ上で利用できるため、万が一ログインIDが漏洩した場合でも、想定外の端末やなりすまし端末からのアクセスを防ぐことができます。

独自の暗号化認証(独自ID+端末情報)により、セキュリティを強化します。

● BYODへの対応と一元管理:BYOD(Bring Your Own Device)に対応しており、個人所有のデバイスでもセキュアに業務を行える環境を提供し、柔軟な働き方をサポートします。

IT管理者はユーザーのブラウザ環境を一元管理でき、アクセス権限の制御や遮断を管理画面から行うことが可能です。

● シングルサインオン対応:「SecureSeed Plus セキュアブラウザ」では、ログインすると、利用者ごとに紐づけられた利用可能なシステムが一覧表示されます。

それぞれの業務システムへのログインは、シングルサインオン機能を通して行うことができるため、パスワードを覚える必要がありません。

<提供価格>

【初期費用】

・初期登録費用:50,000円

・シングルサインオン設定支援(1コンテンツあたり):50,000円

【月額費用】

・基本料:10,000円

・ユーザー利用料(1ユーザーあたり):500円

※価格は全て税別です。

■「SecureSeed Plus」について

SecureSeed Plusは、「ログ管理」「IT資産管理」「デバイス制限」「ICカード認証」「不正接続防止」の5つの機能からなるPC運用管理ソフトウェアです。

必要な機能を最低5ライセンスからご導入いただけます。

PCの操作内容や操作時間を記録する「ログ管理」、PCのセキュリティソフトの更新状況やソフトウェアなどのコンプライアンスの確認が行える「IT資産管理」、情報漏洩対策の「デバイス制限」、勤務時間の管理やPCのセキュリティ強化が行える「ICカード認証」の機能で企業のリスク対策をサポートします。

Secureseed Plus イメージ

