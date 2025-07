オフショア開発の信頼性を高め、日本企業のDX推進に貢献！TP Ha Noi, Viet Nam「コーポレートサイト」

TP Ha Noi, Viet Namは、今回、企業ミッション、提供サービス、そして企業としての魅力を幅広いステークホルダーに発信するため、2025年7月16日にコーポレートサイトを開設しました。

コーポレートサイト開設の目的について

コーポレートサイト開設の目的は、以下の通りです。

1. 信頼性の向上と企業理解の促進

企業ビジョン、事業内容、そして同社の強みを明確に提示することで、お客様、パートナー企業様、そして従業員のすべてのステークホルダーに対し、同社の信頼性向上と企業理解の促進に努めていきます。

2. 提供サービスの明確な訴求

同社のオフショア開発サービスの詳細、強み、実績などをコーポレートサイトを通じて具体的に紹介することで、お客様が抱える課題に対し、同社がどのように貢献できるかを分かりやすく伝えられます。

3. 採用活動の強化

同社の特徴、実績、求める人物像などを発信し、ベトナムのIT技術者の採用強化につなげます。

ベトナムの優秀なIT人材を増やすことで開発体制を一層強化し、事業成長を加速させます。

