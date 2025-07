温室効果ガス排出削減目標でSBTi認定を取得！近鉄エクスプレス

近鉄エクスプレスは今回、同社の温室効果ガス削減目標(短期・長期)についてScience Based Targets initiative (SBTi)から「ネットゼロ目標」の認定を取得しました。

近鉄エクスプレス

SBTiは2015年、国連グローバル・コンパクト(UNGC)、世界自然保護基金(WWF)、世界資源研究所(WRI)、CDPの共同イニシアティブとして設立され、気候変動による世界平均気温の上昇を産業革命前と比較して1.5℃以内に抑えることを目標としています。

この目標達成に向け、企業に対して科学的知見と根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標の設定を促し、その目標を検証し認定を与えています。

SBT認定は企業の脱炭素への具体的な取組を評価するグローバル・スタンダードとなっています。

■KWEグループ削減目標

短期目標

スコープ1及び2排出:2030年までに42%(対2023年比)削減

スコープ3排出 :同 25% 削減

長期目標

スコープ1及び2排出:2050年までに90%(対2023年比)削減

スコープ3排出 :同 90% 削減

