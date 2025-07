ここ最近力をつけてきている勢力の1つにカザフスタン代表が挙げられる。EURO2024予選ではプレイオフでギリシャに敗れたが、グループステージでデンマークや北アイルランドに勝利を収めるなど印象的な戦いを見せた。



そのカザフスタンサッカー界の新時代をリードする至宝の1人と期待されるのが、16歳のFWダスタン・サトパエフだ。



カザフスタン国内の名門FCカイラトでは、今年のリーグ戦17試合で8ゴールと躍動。さらに今月8日に行われたチャンピオンズリーグ1次予選では、NKオリンピア戦でゴールを記録。下位ラウンドのゲームとはいえ、16歳と10ヶ月の若さでCL初得点は見事と言うしかない。



すでにサトパエフの評価は高く、来夏にはチェルシーへ加入する予定となっている。毎年のようにスター選手がやってくるチェルシーでポジションを確保するのは簡単ではないが、カザフスタンサッカー界にとって特別な出来事なのは間違いない。



今年3月には代表デビューも果たしているが、サトパエフはワールドクラスのアタッカーへと育つのか。





Dastan Satpaev scored in the 58th minute against Olimpija Ljubljana in the UEFA Champions League First Qualifying Round. pic.twitter.com/QkIUJTSqOS