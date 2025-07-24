ÈÄÃ«Í³²Æ¡¢Éã¡õÊì¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¥Ð¥«¥ó¥¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡¡3¿Í¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê50¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ØÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤È¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×³Ú¤·¤²¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÈÄÃ«Í³²Æ¡¿ÃçÎÉ¤¯·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ëÎ¾¿Æ¡Ê2ËçÌÜ¡Ë
¡¡¡Ö1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤ÆNAPA¤Ø¡ªÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤¿¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çò¥ï¥¤¥óÊÒ¼ê¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤äÉã¤ÈÊì¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ó·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÁðÌÚ¤ÈÀÄ¶õ¤¬±Ç¤¨¤ë¡ÈÀä·Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ·¹ñ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤¿¤Ö¤ó¤¢¤ó¤Ê¤«¤ó¤¸¡£¶¯¤¯´õË¾¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤È¤ÎÎ¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍ³²Æ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¤¡¼¤Á¤Ð¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ³²Æ¤µ¤ó¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤ï¤¿¤·¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×³Ú¤·¤²¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÈÄÃ«Í³²Æ¡¿ÃçÎÉ¤¯·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ëÎ¾¿Æ¡Ê2ËçÌÜ¡Ë
¡¡¡Ö1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤ÆNAPA¤Ø¡ªÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤¿¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çò¥ï¥¤¥óÊÒ¼ê¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤äÉã¤ÈÊì¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ó·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÁðÌÚ¤ÈÀÄ¶õ¤¬±Ç¤¨¤ë¡ÈÀä·Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ·¹ñ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤¿¤Ö¤ó¤¢¤ó¤Ê¤«¤ó¤¸¡£¶¯¤¯´õË¾¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤È¤ÎÎ¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍ³²Æ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¤¡¼¤Á¤Ð¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ³²Æ¤µ¤ó¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤ï¤¿¤·¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£