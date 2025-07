ゴンチャ初となる、夏限定の福袋『2025 SUMMER SET「Go-cha」』を発売!

茶器と茶葉、ドリンクチケットのセットが、My Gong chaのオンライン限定で販売されます☆

ゴンチャ『2025 SUMMER SET「Go-cha」』

一般販売:2025年8月5日(火)10時〜8月15日(金) 23時59分 ※なくなり次第終了

先行販売:2025年7月30日(水) 10時〜7月31日(木) 23時59分

※2025年7月29日(火)時点でLEGEND / AMBASSADORの方が対象、7月30日10:00に対象者へ配信するLINEの専用購入リンクより購入

価格:6,000円(税込・送料込み)

販売場所:My Gong chaのオンライン販売限定

※購入にはMy Gong chaへの事前入会が必要

年末年始の恒例で、人気を集めるゴンチャの福袋が、2025年は夏にも数量限定で登場。

ゴンチャで初登場となる、夏限定の福袋『2025 SUMMER SET「Go-cha」(サマーセット ゴーチャ)』が、My Gong chaのオンライン限定で販売されます。

夏にぴったりのグッズを揃えた『2025 SUMMER SET「Go-cha」』は、いいお茶とどこへでも” をコンセプトに、夏ならではのお茶のたのしみ方を提案してくれるセット内容。

「Gong cha × HARIOフィルターインボトル・ポータブル」「阿里山ウーロンティー」「2025 夏限定デザイン ドリンクチケット(3枚)」が入っています☆

「Gong cha × HARIOフィルターインボトル・ポータブル」は、「お茶を淹れる・持ち運ぶ・飲む」がこの1本で完結するオリジナルグッズ。

セットの「阿里山ウーロンティー」は、ゴンチャで販売する茶葉では初の水出し用です。

さらに、ドリンクチケットは、好きなメニューに最大3つまでのトッピングが可能。

販売場所は、ゴンチャのファンプログラム「My Gong cha」会員限定のオンライン販売のみ。

店頭受取ではなく、購入時に入力した住所に配送されます!

また、My Gong cha会員特典として、LEGEND / AMBASSADORの方限定で先行販売を実施。

ゴンチャのこだわりのティーを気軽に楽しめるグッズが詰まった、特別なセットの限定販売に注目です☆

Gong cha × HARIOフィルターインボトル・ポータブル

実用容量:400mL

機能性とデザインを兼ね備えた、HARIOコラボの限定ボトル。

フィルターが付いているので、「お茶を淹れる・持ち運ぶ・飲む」がこれ一本で完結します。

茶葉と水を入れるだけで、手軽に水出し茶を持ち歩くことができる、夏にぴったりのグッズです!

阿里山ウーロンティー(水出し用茶葉)

内容:茶葉3.0g×8包

すっきりとした味わいが暑い季節にうれしい、水出し用の阿里山烏龍。

ゴンチャで初めて、水出し用の茶葉として開発しました。

水出しでもしっかりと味わいが引き出せるよう、茶葉の形状にもこだわった一品。

フルーティーで華やかな香りと、さわやかな風味が広がります☆

2025 夏限定デザイン ドリンクチケット

有効期限:2025年12月31日(水)

内容:3枚

※有人レジでのみ利用可能、注文時に提示

茶器と茶葉に加えて、好きなドリンクに最大3つまでトッピングできるチケットを3枚セット。

2025年夏限定のデザインで、いつもの1杯も気になっていたドリンクも、自由に楽しめます!

夏にぴったりの厳選グッズが詰まった、ゴンチャ初の夏限定福袋。

ゴンチャの『2025 SUMMER SET「Go-cha」』は、ファンプログラム「My Gong cha」の会員限定で、2025年8月5日10時よりオンライン販売開始です!

※1人1個まで、先着順、数量限定につきなくなり次第終了

※店頭販売はありません

※購入時に入力した住所へお届け

※支払方法はクレジットカードもしくはPayPay

※画像はイメージです(実際の商品と色、質感が異なる場合があります)

※予告無く商品の色、サイズ等規格が変更となる場合があります

※お客様都合での返品交換は受け付けません

※初期不良での交換のみ受付、商品到着後30日以内に連絡

※リーフプログラムの対象(リーフは8月末頃に付与予定)購入日翌日には付与されません

