四季や昼・夕方・夜の移ろいを感じられる！たきコーポレーション「ふむ・あそぶ・デジタルパーク ＃ヒトフミ」

たきコーポレーションは、フラクトと共同制作した「ふむ・あそぶ・デジタルパーク #ヒトフミ」が、公募したデジタルサイネージ作品の中で優秀な作品を選出・表彰する「デジタルサイネージアワード2025」にて、優秀賞を受賞しました。

たきコーポレーション「ふむ・あそぶ・デジタルパーク #ヒトフミ」

【「ふむ・あそぶ・デジタルパーク #ヒトフミ」概要】

東京都稲城市・京王線「若葉台」駅前にある、大和リース株式会社様が管理・運営する複合商業施設「フレスポ若葉台」が、2025年6月2日にリニューアルオープンしました。

その一角に、インタラクティブな遊び場「#ヒトフミ」が誕生。

「ひと踏みで楽しさが芽吹く」をコンセプトにした体験型コンテンツです。

映像は、四季や昼・夕方・夜の移ろいを感じられるつくりとなっており、お子さまはもちろん、大人の方にも心地よく楽しめる空間となっています。

無料で利用できる常設スペースです。

