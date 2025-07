ジップロックに、毎年人気の「ディズニーキャラクターデザインシリーズ」が2025年も登場。

2025年夏は『101匹わんちゃん』と『ダンボ』が初登場となり、愛らしいキャラクターデザインが夏の思い出に加わります!

ジップロック 2025年夏 ディズニーキャラクターデザインシリーズ

価格:オープン

発売日:2025年8月1日(金)

販売地域:全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなど

※電子レンジの耐熱性など、商品スペックは、通常品と同じです

※数量限定品のため、なくなり次第販売終了

旭化成ホームプロダクツの「ジップロック」に、毎年人気のディズニーキャラクターデザインが2025年も登場。

今回、ディズニーデザインで新発売するのは「フリーザーバッグ」「スクリューロック」コンテナー長方形」「コンテナー正方形」の4種4商品です。

初登場のキャラクターを加えた新しいデザインで、生き生きとした仲間たちを描き、持っているだけで心が弾むような賑やかなデザインが採用されています。

映画公開から55周年を迎える『おしゃれキャット』や、世代を超えて愛される『バンビ』に加え、ジップロック シリーズに初めて仲間入りするキャラクターも登場。

初登場となる『101匹わんちゃん』と『ダンボ』のキャラクターデザインもラインナップされます!

普段の食事作りや食材の保存に便利なのはもちろん、趣味の道具整理や、ペットとの旅行の準備にも大活躍な「ジップロック シリーズ」

アイデア次第でキッチンを飛び出し、暮らしの様々なシーンで活躍する、愛らしいディズニーキャラクターグッズです☆

ジップロック フリーザーバッグ M 40枚入 25

25" />

サイズ:縦189×横177×厚さ0.06mm

実写映画も話題になった『ダンボ』を、白とオレンジ、2つのカラーパターンで描いた「フリーザーバッグ」

中に入れるものを色ごとに収納すれば整理しやすく、使うときもスムーズに見つけられます!

初の『ダンボ』デザインで、密封性が高く、使いやすいMサイズ。

食品だけでなくメイク用品や小物の整理、旅行時のパッキングなどにも幅広く使用できます。

食材の保存だけでなく、子ども向けのお菓子やおもちゃなどの整理にも役立つ便利グッズです☆

ジップロック スクリューロック 300ml&730ml 各1個入 25

25" />

サイズ:300ml 縦118×横118×高さ58mm、730ml 縦118×横118×高さ108mm

不朽の名作『バンビ』のキャラクターをあしらった「スクリューロック」

機密性が高いスクリュー式のフタで、水分の多いフルーツやペットフードなどの保存にも便利です。(フタをしっかり閉めて使用ください)

デザインには、「バンビ」と仲良しの「とんすけ」、さらに「フラワー」が描かれています!

スクリュー式のフタはクルっと簡単に開け閉めできる、容量違いの2種類セット。

300mlは、ペットとお出かけするときに、1回分のフードを持ち運ぶのにもちょうどいい大きさです。

730mlは、ペットのケアグッズなども入れられる、深さのあるタイプになっています☆

ジップロック コンテナー 長方形480ml&820ml 各1個入 25

25" />

サイズ:480ml 縦117×横156×高さ53mm、820ml 縦117×横156×高さ83mm

ジップロック シリーズで初の『101匹わんちゃん』デザイン。

子犬たちが仲良く駆け回る姿が描かれた、深さ違いの2種類で重ねて収納しやすく、スマートな整理整頓をサポートしてくれます!

480mlタイプはお弁当箱としても使いやすいサイズで、コンパクトに持ち運び可能。

長方形の820mlタイプは、散らかりがちなキッチンツールやお菓子をまとめておくのにも便利なサイズです☆

ジップロック コンテナー 正方形700ml&1100ml 各1個入 25

25" />

サイズ:700ml 縦156×横156×高さ53mm、1100ml 縦156×横156×高さ83mm

2025年に映画公開55周年を迎えた『おしゃれキャット』のデザイン。

おなじみの「マリー」が気高さをまとって歩くシーンや、その兄弟「ベルリオーズ」「トゥルーズ」が楽しげに遊ぶ様子がプリントされています☆

深さ違いの2タイプで、重ねやすくずれにくい設計のコンテナーは、パーティーで手作りの料理を持ち寄るときも安心。

小物やペット用品の収納など、アイデア次第で様々な場面で使えます!

『おしゃれキャット』に『バンビ』『101匹わんちゃん』『ダンボ』の、楽しい限定デザイン「ジップロック」

ジップロックの「2025年夏 ディズニーキャラクターデザインシリーズ」は、2025年8月1日より数量限定で発売です!

©Disney

※「Ziploc」「ジップロック」「スクリューロック」は旭化成ホームプロダクツ株式会社の登録商標です

