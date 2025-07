現地時間の2025年7月23日に、Googleの親会社であるAlphabetが2025年第2四半期(4月〜6月)の決算を発表しました。Alphabetの連結売上高は前年同期比14%増の964億3000万ドル(約14兆円)に達し、Google検索やYouTube広告、クラウド事業なども前年同期比で10%以上の成長を遂げたとのことです。GOOG Exhibit 99.1 Q2 2025 - 2025q2-alphabet-earnings-release.pdf

Alphabetの2025年第2四半期の売上高は964億3000万ドルとなり、アナリストが予想していた940億ドル(約13兆7000億円)を上回りました。営業利益は前年同期比14%増の312億7100万ドル(約4兆5700億円)、純利益は前年同期比19%増の281億9600万ドル(約4兆1200億円)となっています。売上高の内訳を見ると、Google検索およびその他が前年同期比12%増の541億9000万ドル(約7兆9100億円)、YouTube広告が前年同期比13%増の97億9600万ドル(約1兆4300億円)、Google Cloudが前年同期比32%増の136億2000万ドル(約1兆9900億円)などです。Alphabetのスンダー・ピチャイCEOは、「Google検索は2桁%の収益成長を達成しました。新しい検索機能も引き続き好調です。AIモードはアメリカとインドでリリースされ、順調に進んでいます。AIオーバービューも現在は200以上の国と地域で、40の言語にわたり月間20億人以上のユーザーに利用されています」と述べています。また、YouTubeも引き続き好調な業績を維持しており、特にYouTubeショートは1日平均2000億回も視聴されているとのこと。アメリカではYouTubeショートの視聴時間当たりの収益が従来の動画と同程度になっているほか、一部の国ではショート動画の収益が従来の動画を上回っていることも報告されました。AlphabetはAI戦略の拡大を継続しており、ピチャイ氏は2025年2月に、年内に約750億ドル(約10兆9500億円)の設備投資を行うと表明していました。ところが、AI需要の後押しを受けて、2025年の設備投資額を850億ドル(約12兆4100億円)まで引き上げる予定であることが明らかになっています。また、Googleが開発したAI「Gemini」のアプリ版は月間アクティブユーザー数が4億5000万人を超え、1日のリクエスト件数も2025年第1四半期から50%以上増加しているとのこと。Google MeetのAIを活用した会議メモ機能は2025年6月だけで5000万人以上に利用されたほか、Geminiを使った動画編集機能の「Google Vids」の月間アクティブユーザー数も100万人を超えました。ピチャイ氏は、「当四半期は全体的に堅調な成長を遂げました。私たちはAIを最前線でリードし、驚異的なペースでサービスを提供しています。AIはビジネスのあらゆる分野にポジティブな影響を与え、強い勢いを生み出しています。検索事業は2桁の売上高成長を達成し、AIオーバービューやAIモードといった新機能も好調です。YouTubeおよびサブスクリプションサービスにおいても、引き続き堅調なパフォーマンスを維持しています」と述べています。ピチャイ氏はXへの投稿で、Alphabetの2024年の収益が3500億ドル(約51兆1200億円)を超え、2015年以来2750億ドル(約40兆1700億円)も増加したことを示すグラフを共有しました。