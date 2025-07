「かき氷食べ放題」も！こんにゃくパーク『2025年夏フェス』

こんにゃくパークは、『2025年夏フェス』を開催します。

こんにゃくパーク『2025年夏フェス』

日程:2025年8月9日(土)〜17日(日)

こんにゃくパークは、『2025年夏フェス』を開催。

期間中は、夏フェスの新イベントとして参加費500円で楽しめる「かき氷食べ放題」、GWイベントでも好評いただいた「キャベツ抱え放題」など、お得に楽しめる夏休みイベントを企画しました。

名物のこんにゃくバイキングでは、こんにゃくそうめん流しを実施します。

また、入場時には凍らせてスティックシャーベット(シャインマスカット味)を無料配布します。

■夏フェスイベント概要

※天候や調達の状況によりイベントの内容、価格など変更になる場合があります。

(1)特別新企画「かき氷食べ放題」

お好みのシロップをかけて楽しめます。

・参加費:500円(税込)/回

・実施日:8月9日(土)〜17日(日)

12日(火)除く

・時間 :10:00〜

(2)キャベツ抱え放題

・参加費:500円(税込)/回

・実施日:8月10日(日)〜17日(日)

12日(火)除く

・時間 :10:00〜

(3)果物・野菜詰め放題

・参加費:1000円(税込)/回

・実施日:8月10日(日)〜17日(日)

12日(火)除く

・時間 :10:00〜

(4)【無料】スイカ早食い大会

・参加賞:景品あり

・実施日:8月10日(日)〜17日(日)

12日(火)除く

(5)【無料】板こんにゃく積み大会

・参加賞:景品あり

・実施日:8月10日(日)〜17日(日)

12日(火)除く

(6)【無料】凍らせてスティックシャーベットを入場時に配布

夏フェス期間中毎日、ご来園者には人気の凍らせてスティックシャーベット(シャインマスカット味)が渡されます。

この機会にぜひお試しください。

・実施日:8月9日(土)〜17日(日)

(7)【無料】こんにゃくそうめん流し

こんにゃくバイキングでは、期間中こんにゃくそうめん流しを実施します。

・実施日:8月9日(土)〜17日(日)

