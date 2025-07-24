¥ä¥Þ¥Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡ÖRMX VD FW¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ò¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥´¥ë¥Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¥ä¥Þ¥Ï¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡ÖRMX VD FW¡×¤ª¤è¤Ó¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÖRMX VD UT¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡ÖRMX VD FW Steady Version¡×¤ª¤è¤Ó¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÖRMX VD UT Steady Version¡×¤ò¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥´¥ë¥Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤Ç7·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖRMX VD FW Steady Version¡×¡ÖRMX VD UT Steady Version¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÖRMX VD¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥¤¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯11·îÈ¯Çä¤ÎÃ»¼Ü¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÖRMX VD¡¿M Steady Version¡×¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡ÖRMX VD FW Steady Version¡×¡Ê¡ô5¡¢¡ô7¡§TENSEI TR f¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÄ¹¤µ¤è¤ê1.5¥¤¥ó¥ÁÃ»¼Ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤¬Ìó7¡ó¾å¤¬¤ê¡Ê¥ä¥Þ¥ÏÄ´¤Ù¡Ë¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Î°Â¿´´¶¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¥ó¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡£¡ÖRMX VD UT Steady Version¡×¡Ê¡ôU5¡¢¡ôU6¡§TENSEI TR h¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¯¥é¥ÖÄ¹¤µ¤¬1¥¤¥ó¥ÁÃ»¤¤¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¶á¤¤¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤ÂÇ´¶¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥´¥ë¥Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
RMX VD FW Steady Version¡§³Æ2Ëü9700±ß
RMX VD UT Steady Version¡§³Æ2Ëü4200±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ä¥Þ¥Ï¡áhttps://jp.yamaha.com