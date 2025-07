『フェスティヴァックス ジャパン』が出展！Anime Expo2025

「日本のアニメとポップカルチャーの世界発信」をテーマに、毎年7月に開催されている北米最大イベントであるAnime Expo。

Anime Expo2025

開催日時 : 2025月7日3日(木)〜7月6日(日) 9:00〜18:00(最終日のみ 15:00終了)

会場 : ロサンゼルス

Los Angeles Convention Center

来場者数 : 410,000〜(65カ国)

主催 : SPJA

「日本のアニメとポップカルチャーの世界発信」をテーマに、毎年7月に開催されている北米最大イベントであるAnime Expo。

2025年7月3日〜7月6日にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたこのイベントに、クリエイティヴ・ヴィジョンが、日本のポップカルチャーを紹介するジャパンパビリオンとして大阪商工会議所のサポートのもと「フェスティヴァックス ジャパン」ブースを出展しました。

■フェスティヴァックス ジャパン・パビリオン(SH2100)

世界65ヶ国以上から41万人を越えるファンを集めているこのイベントで、フェスティヴァックスは2023年よりAnime Expoのスポンサーとしても活動しており、今回メインホール入り口付近のExhibit HallにはOSAKAをテーマとしたジャパンパビリオン(ブースNo.SH2100)を出展。

フェスティヴァックスパビリオン内には以下の4社が共同出展し、ブース内壁面サインへは大阪商工会議所のメタバースビジネス創出プラットフォームの登録企業である4社が参加。

<ブース出展企業>

・株式会社コニー

・株式会社MIXI

・株式会社toraru

・株式会社カイタックファミリー

<壁面出展企業>

・MP-Strategy合同会社

・株式会社マイスター・ギルド

・RIDE DESIGN

・Utsubo株式会社

■「GENCHI」を使用した大阪現地へのログイン体験

・ブースのメインスペースにある4つのモニターではtoraru社による「GENCHI」

「分身移動オンラインプラットフォームサービス」を使用し、大阪現地へのリアルログイン体験を提供。

LAにいながらまさに今、現地の大阪を歩いていることを疑似的に再現するサービス。

依頼者は現地にいるリソース、ギグワーカー等にコントローラーや音声機能を通して行動の指示依頼を行うことで、希望地での目的の達成をすることができる。

最近日本に行ったことがある人もまだ行ったことがない人も大阪の街へのGENCHI没入体験を楽しんだ。

■スポンサーブース(SF6)

エントランスロビーのフェスティヴァックススポンサーブース(ブースNo.SF6)は現在北米でアニメ配信中のぐんまちゃんのプロモーションステージに利用いただいた。

