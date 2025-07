免許いらずで、自由に移動できる！ELEMOs「ELEMOs4 REBORN」

ELEMOsは、エレモーズ公式ストアに加えて全国のオートバックス(全42店舗)でロングセラー車両の最新版「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」を発売します。

ELEMOs「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」

◎スペック

走行距離 : 約40km

充電時間 : 約6時間

最大荷重 : 120kg

モーター出力 : 後駆動600W(300W×2)

重量 : 約53.0kg

歩道歩行モード: あり

タイヤサイズ : 11インチ

防塵・防水規格: IP56

盗難防止 : スマートキー付き

独立サイズ : W1150×H1100×D590mm

◎価格

ELEMOs4 REBORN 363,000円(税込)

これまでは公式オンラインストアおよび一部の提携店舗のみでの販売でしたが、オートバックスでの取り扱いにより身近な場所で商品を購入可能になります。

■免許不要で乗れるELEMOs4 REBORNについて

「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」は、免許不要(16歳以上対象)で乗れる特定小型四輪車両として開発。

2025年2月より新たに実施されたモーターの出力テストを含む新検査導入後において、特定小型四輪として日本初の適合モデルとして認定。

安全性と快適性を兼ね備え、通勤・買い物など幅広いシーンで活躍します。

車道では時速20km、歩道では時速6kmで走行可能。

16歳以上であれば運転免許がなくても運転できるという特徴から、免許返納後の移動手段として選ばれることが多く特定小型四輪販売台数日本No.1を記録。

普通自動車とシニアカーの間を担う車両として立ち位置を確立しつつあります。

■免許返納後の移動手段まで提案できる事の強み

カー用品総合専門店のオートバックスですが、特定小型原動機付自転車の取り扱いにより免許を持たないユーザーの集客も見込めるようになりました。

中でも特定小型四輪のELEMOs4 REBORNはシニア層からの注文が多いため、免許返納後のユーザーとオートバックスを繋ぐことで顧客対象を拡大します。

■購入後のメンテナンスもオートバックスで対応可能

購入後の不具合やパーツの取り付け、メンテナンスも購入のオートバックス店舗にて対応可能です。

(オートバックスで購入した車両も通常通りELEMOs本社でのメンテナンスを受けることも可能。)

