テレビアニメ「鬼滅の刃」との大人気コラボ企画「ファミマで炭治郎たちとひと休み」の第2弾がスタート。

新しいコラボ商品を発売し、対象商品を買うと限定ステッカーやアクリルチャームがもらえるキャンペーンも開催されています☆

ファミリーマート「ファミマで炭治郎たちとひと休み」キャンペーン第2弾

キャンペーン開始日:2025年7月15日(火)

2025年7月22日(火)より第2弾を展開中

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

2025年7月18日より、全国で公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』

公開を記念してテレビアニメ「鬼滅の刃」と、ファミリーマートがコラボレーションを展開しています!

アニメ「鬼滅の刃」とコラボしたフードやスイーツ!ファミリーマート「ファミマで炭治郎たちとひと休み」キャンペーン アニメ「鬼滅の刃」とコラボしたフードやスイーツ!ファミリーマート「ファミマで炭治郎たちとひと休み」キャンペーン 続きを見る

2025年7月22日からは「ファミマで炭治郎たちとひと休み」第2弾を開催中。

「炭治郎&義勇とひと休み 二人の絆(2個入り)おむすび」や「善逸&チュン太郎のたまごサンドBOX」が発売されています。

また、テレビアニメ「鬼滅の刃」のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施中。

ファン必見の新作コラボ商品と、対象商品の購入でもらえる限定グッズに注目です☆

炭治郎&義勇とひと休み 二人の絆(2個入り)おむすび(野沢菜わかめ・梅しそ)

価格:398円(税込)

販売エリア:全国

「竈門炭治郎」と「冨岡義勇」の羽織の色合いをイメージした混ぜご飯のおむすび2個セット。

付け合わせには、昆布佃煮が組み合わせてあります。

野沢菜わかめの混ぜご飯で「竈門炭治郎」を、梅しその混ぜご飯で「冨岡義勇」のカラーが表現されています!

善逸&チュン太郎のたまごサンドBOX

価格:459円(税込)

販売エリア:全国

「我妻善逸」のキャラクターカラーをイメージした、たまごサンドのBOX。

ゆでたまごとたまごサラダを組み合わた、たっぷりたまごで、食べ進み良い仕立てです☆

対象商品購入でテレビアニメ「鬼滅の刃」グッズがもらえる!キャンペーン第2弾

対象商品を購入すると、ufotable描き下ろしデザインの限定グッズなどがもらえるキャンペーンを、第1弾から引き続き開催。

「おむすびコース」と「お菓子コース」で、それぞれ異なるグッズが用意されています。

おむすびコース

期間:2025年7月22日(火)10:00〜8月4日(月)※景品がなくなり次第終了

対象商品:おむすび全品

※複数個入りのおむすびセット・おかずとおむすびのセットは1セットあたり「1個」の扱い

期間中、対象のおむすびを3品購入するごとに、「歴代キービジュアルステッカー」を1枚プレゼント。

数量限定、先着順での配布です!

お菓子コース

期間:2025年7月22日(火)10:00〜8月4日(月)

期間中、「菓子対象商品」のマークが付いた対象のお菓子を2個購入するごとに、ファミマ限定のufotable描き下ろし「オリジナルアクリルチャーム」を1個プレゼント。

先着でもらえる限定グッズです☆

ファミマプリント「早稲田アカデミー×アニメ「鬼滅の刃」コラボデザイン」販売中

販売期間:2025年7月15日(火)10:00〜 8月4日(月)23:59

内容:

早稲田アカデミー×鬼滅の刃ブロマイド(4種)・ブロマイドL判・200円(税込)

早稲田アカデミー×鬼滅の刃シール(4種)・シールL判・300円(税込)

販売地域:全国

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合があります

※標準税率(10%)対象商品

キャンペーン期間中「ファミマプリント」では、早稲田アカデミーとテレビアニメ「鬼滅の刃」のコラボブロマイドとシールも販売中。

早稲田アカデミー夏期講習キャンペーンのコラボビジュアルを使った、4種類のブロマイドとシールを店内のマルチコピー機でプリントできます!

「課題」「弱点」「臆病」「孤独」と、夏季講習で打ち破りたいテーマを取り上げた、かっこいいデザイン。

ブロマイドとシール、2つタイプで展開されています☆

テレビアニメ「鬼滅の刃」とのコラボ商品第2弾を発売し、限定グッズがもらえるキャンペーンも開催。

ファミリーマートの「ファミマで炭治郎たちとひと休み」第2弾は、2025年7月22日より開催中です!

※店舗によって取り扱いのない場合があります

※数量限定の商品です

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 炭治郎&義勇・善逸&チュン太郎をイメージ!ファミリーマート「ファミマで炭治郎たちとひと休み」キャンペーン第2弾 appeared first on Dtimes.