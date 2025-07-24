¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÅÐ¤é¤Ê¤¤¡×·ã¤·¤¤¿áÀã¤Ç¡È´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¡É¤ò¼º¤Ã¤¿À¸´Ô¼Ô¤â¡ÄÅÐ»³²È8¿Í¤¬»àË´¡Ø¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÁøÆñ»ö·ï¡Ù¤ÎÈá·à¡Ê³¤³°¡¦Ê¿À®8Ç¯¡Ë
¡Ö¤â¤·²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï·è¤·¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ë¤ÏÅÐ¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ú¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡Û¡Ö´é¤¬¤Ê¤¤¡×Åà½ý¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸´ÔÄ¾¸å¤Î»Ñ¢ª¡Ö´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡×¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë
¡¡À¸´Ô¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂÎ¤ò·çÂ»¤·¤¿¼Ô¡¢PTSD¤ò´µ¤Ã¤¿¼Ô¤â¡Ä¡Ä¡£Ê¿À®8Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÂçÎÌÁøÆñ»ö¸Î¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¤Î¸µ¥Í¥¿¤ò²òÀâ¤¹¤ëÊ¸¸Ë¿·´©¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¼ÂÏÃ·¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
À¸´Ô¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥º¤ò±é¤¸¤¿¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¶âÌÙ¤±¤È¿Í´Ö¤ÎÐþËý¤µ¡×¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à
¡¡1996Ç¯5·î¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ç8¿Í¤ÎÅÐ»³²È¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿Èá·àÅª¤Ê»ö¸Î¡£2015Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È3D¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤ò»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¶âÌÙ¤±¤È¿Í´Ö¤ÎÐþËý¤µ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÈá·à¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤À¡£
¡¡1990Ç¯Âå¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ç¤Ï´Ñ¸÷ÅÐ»³¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤ÎÅÐ»³²È¤¬À¤³¦¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÅÐ»³²È¤Ë¸þ¤±¡Ö¸øÊçÂâ¡×¤òÊç¤ê¡¢¹â³Û¤Î»²²ÃÈñ¤ò¾ò·ï¤Ë»³Äº¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥í¥Ö¡¦¥Û¡¼¥ë¤â¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÅÐ»³²È¤Ç¡¢¥¬¥¤¥É²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¡ÊAC¡Ë¡×¤òÀßÎ©¡£1996Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë39¿Í¤Î"¸ÜµÒ"¤ò¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1996Ç¯½éÆ¬¡¢AC¤Ï1¿Í700Ëü±ßÁêÅö¤Î»²²ÃÈñ¤Ç¸øÊçÂâ¤òÊç½¸¡£¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÍ¹ÊØ¶É°÷¤Î¥À¥°¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡¢ÆüËÜ¿ÍÅÐ»³²È¤ÎÆñÇÈ¹¯»Ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÉÂÍý³Ø¼Ô¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥º¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤ÏÅÐ»³·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¡Ö¥Ç¥¹¡¦¥¾¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´í¸±ÃÏÂÓ¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Í¥Àè¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à¡×
¡¡ÅÐÄºÅöÆü¤Î5·î10Æü¡¢¥í¥Ö¤Ï°ì¹Ô¤Ë¡Ö14»þ¤Þ¤Ç¤Î²¼»³¡×¤ò¸·Ì¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¡¢¸áÁ°11»þ²á¤®¤Î»þÅÀ¤ÇÍ½Äê¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç3¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö14»þ¤Þ¤Ç¤Î²¼»³¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤«¤é³°¤ì¤ë¡£¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍ½Äê¤Î14»þ¤ò1»þ´Ö²á¤®¤¿15»þ¤´¤í¡¢¼¡¡¹¤ÈÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤¹¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥Ö¤¬»þ´Ö¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤¬Âç¶â¤òÊ§¤¤¡¢¤«¤ÄÅÐÄºÃ£À®¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤¿¤¿¤á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¡¢º£¸å¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Í¥Àè¡×¤Î¹Í¤¨¤¬Èá·à¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥À¥°¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï»³Äº¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÇÈè¤ì¡¢°ì¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥í¥Ö¤Ï²¼»³¤¹¤ë¤è¤¦Í¡¤¹¤¬¡¢¥À¥°¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤âÅÐÄº¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥Ö¤Ï¥À¥°¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ»³Äº¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·17»þ¤´¤í¡¢ÆîÊö¤ò²¼¤ëÅÓÃæ¤ÇÅ·¸õ¤¬°²½¡£»þÂ®110¥¥í¤Î¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¡ÊÌÔ¿áÀã¡Ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£¥À¥°¤Ï°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¡¢¥í¥Ö¤Ï¥¬¥¤¥É¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Ë»ÀÁÇÊäµë¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¼«¿È¤âÄã»ÀÁÇ¾É¤ÇÈ½ÃÇÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥À¥°¤Ï¥¯¥ì¥Ð¥¹¤Ë³êÍî»à¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ö¤ÏÍò¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆñÇÈ¹¯»Ò¤Ï¥¬¥¤¥É¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥°¥ë¡¼¥à¤é¤ÈÅÓÃæ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥º¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ²¼»³¤¹¤ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¤ÇÃç´Ö¤È¤Ï¤°¤ì¡¢²¼»³¥ë¡¼¥È¤òÁÓ¼º¡£Àº¿À¾õÂÖ¤âÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£ÍâÄ«¡¢µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿°å»Õ¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¤Ï2¿Í¤¬¤Þ¤ÀÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½õ¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·µß½õ¤òÃÇÇ°¡£ÆñÇÈ¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï´ñÀ×Åª¤ÊÀ¸´Ô¤ò¿ë¤²¤¿¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥º¤Î»Ñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£Èà¤Ï13ÆüÄ«¤Ë¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤ò»Ï¤á¡¢6000¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç²¼¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÄÄ¾ð¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î»Ø¼¨¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤êµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åà½ý¤Ç±¦ÉªÀè¤Èº¸¼ê¤Î»Ø¤ÎÂçÈ¾¡¢É¡¡¢Î¾Â¤Î°ìÉô¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î´é¤Ë¤ÏÅà½ý¤ÎÀ×¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿ºî²È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥«¥¦¥¢¡¼¤Ï2015Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¿ÍÀ¸¤ÇÈÈ¤·¤¿ºÇÂç¤Î¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î´é¤Ë¤Ïº£¤âÅö»þ¤Î¶²ÉÝ¤¬ÁÉ¤ë¤¿¤Ó¤ËÉâ¤«¤Ö¶ìÇº¤ÎÉ½¾ð¤¬Éâ¤«¤Ö¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Ïº£¤âPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤·²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï·è¤·¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ë¤ÏÅÐ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Î´Ñ¸÷ÅÐ»³¤È¡¢ÅÐÄº¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÁ°¤Ç¿Í´Ö¤ÎÐþËý¤µ¤¬¤¤¤«¤Ë´í¸±¤«¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎËÜÊÔ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë