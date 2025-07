【Amazon限定「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」購入対象者キャンペーン】 実施日:未定

「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」(WHITE)

HORIは、Amazonにて同社の「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」を購入した人を対象にしたキャンペーンを実施する。

「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」は、コマンド入力に特化した機能を多数搭載する格闘ゲーム向けパッド型コントローラー。本キャンペーンでは、同製品をAmazonで購入した人に、もれなくオリジナルデジタルPC用壁紙が贈られる。

今回贈られる壁紙は、本キャンペーンのためだけに制作された、ここでしか手に入らない完全オリジナルデザインとなっている。なお壁紙は商品パッケージ記載のQRコードよりダウンロードできる。

「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」商品概要

天面6ボタン配置

【本キャンペーンのために制作されたオリジナルPC用壁紙】

格闘ゲームに適したコマンド入力や同時押しがしやすい天面6ボタン配置。耐久回数800万回の高い耐久性を備えたマイクロスイッチが搭載されている。

スライドスティック

右スティックはスライドスティックを採用することで高さを抑え、メインボタンの入力時に干渉しない設計になっている。

アナログスティック

8角ガイドを搭載することでより正確な入力が可能。これまでの製品よりもスティックの倒れ角度が浅く素早い入力が可能となっている。

入力感度の調整が可能な方向パッド

上下左右・斜め方向など、入力しやすさを調整できる。

細かなカスタマイズが可能なアプリ

専用のアプリを使うことで各種機能を自分好みに設定できる。

「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」(BLACK)

【製品仕様】

・外形寸法:約17×9×4.8cm(幅×奥行×高さ)

・質量:約250g

・ケーブル長:約3m

・接続方式:USB Type-A接続

・必要システム:USB ポート(Type-A)、インターネット接続環境

・対応OS:Windows(R)11/10

※写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

※本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※PCのソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。

その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

※記載されている機能以外は搭載しておりません。

※その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

(C) HORI CO., LTD.