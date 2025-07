ポケモン初の常設施設「ポケパーク カントー」が、よみうりランドにオープン!

ポケモンたちが暮らす「森」と、新たな出会いが生まれる「街」をめぐる冒険が、忘れられない発見をもたらします☆

よみうりランド「ポケパーク カントー」オープン

開業日:2026年春

チケット販売:2025年秋頃より順次販売

緑豊かな関東の多摩丘陵に位置する「よみうりランド」の一角に、ポケモン初の常設施設「ポケパーク カントー」が誕生。

2026年春に、約2.6ヘクタールの広さで開業することが発表されました☆

「ポケパーク カントー」は、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリア。

600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険が、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらします。

チケットは、2025年秋ごろより順次、販売開始を予定。

販売方法・価格など、続報に注目です!

森:ポケモンフォレスト

全長約500mの「ポケモンフォレスト」は、段差のある道や草むら、トンネルに山道などの多彩な地形が広がる豊かな森です。

走り回ったりバトルをしたり、きのみをわけあったりと、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態をじっくり観察できます☆

見上げるほどに大きなポケモンもいれば、土や草木の中に、ひっそり隠れているポケモンも。

そのポケモンたちが何をしているのか、よく目を凝らして、お気に入りのポケモンを観察して楽しめます!

街:カヤツリタウン

アシレーヌの噴水が歓迎してくれる「カヤツリタウン」は、トレーナーとポケモン、みんなが夢中になれる街。

グッズ満載のポケモントレーナーズマーケットをはじめ、ポケモンセンターやフレンドリィショップなどの施設が揃います。

ほかにも、ジムやポケモンたちが集うグリーティング・パレード、2つのアトラクションまで用意。

世界中のトレーナーとポケモンが集い、新たな出会いが生まれる場所です☆

アルバイトスタッフ募集

2026年春の開業に向けて、「ポケパーク カントー」では、アルバイトスタッフを募集。

世界中から訪れるポケモントレーナー(ゲストたち)を出迎える街「カヤツリタウン」の一員として、仕事ができます!

「ポケモンフォレスト」での案内や「カヤツリタウン」でのグッズ販売など、募集職種はさまざま。

詳細は、ポケパーク・カントーのコーポレートサイトに記載される「採用情報」を確認ください。

ポケモンたちが暮らす森と、新たな出会いが生まれる街をめぐる、ポケモン初の常設施設が誕生。

2026年春に開業となる、よみうりランド「ポケパーク カントー」の紹介でした!

