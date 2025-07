講談社が、ディズニーランド・リゾート70周年記念を記念し、人気アトラクションが舞台となった迷路絵本『迷路でめぐるディズニーパークの世界』を発売!

全部で20のアトラクションを収録した、冒険心くすぐる迷路&絵さがしはミニチュアやジオラマ好きにもたまらない一冊です☆

講談社『迷路でめぐるディズニーパークの世界』

価格:2,200円(税込)

発売日:2025年7月24日(木)※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ:たて250mm×よこ250mm

仕様:オールカラー47ページ/上製本

販売店舗:全国の書店、Amazon など

1955年に、世界初のディズニーリゾートとしてカリフォルニアに誕生したディズニーランド。

2025年は、ディズニーリゾートが開園して70年が経つアニバーサリーイヤーです。

70周年記念刊行として『迷路でめぐるディズニーパークの世界』が講談社より発売されます!

全20のアトラクションを収録

イッツ・ア・スモールワールドカリブの海賊アンダー・ザ・シー:ジャーニー・オブ・リトル・マーメイドピーターパン空の旅ホーンテッドマンショントイ・ストーリーランドシー・ウィズ・ニモ&フレンズミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイカーズランドプーさんのハニーハントビッグサンダー・マウンテンジャングルクルーズスター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジジャーニー・イントゥー・イマジネーション・ウィズ・フィグメントエプコット・ワールド・ショーケース イーストエプコット・ワールド・ショーケース ウエストダイノランドUSAセンター・オブ・ジ・アースシンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジアリスのキュアリアス・ラビリンス

『迷路でめぐるディズニーパークの世界』では、世界中のディズニーパークで多くの人々を魅了しつづけてきた人気アトラクションを、イラストの迷路で収録。

「イッツ・ア・スモールワールド」や「ホーンテッドマンション」「プーさんのハニーハント」など東京ディズニーリゾートでもおなじみのアトラクションから「カーズランド」や「エプコット・ワールド・ショーケース」などを含む全20種類が登場します。

アトラクションの世界に没入できる

イッツ・ア・スモールワールド

詳細に描かれた道や建物は、見る人をぐっと惹き込みます。

トイ・ストーリーランド

ページを開けば、見ているだけでもワクワクするアトラクションの世界に没入できるのが『迷路でめぐるディズニーパークの世界』の魅力です。

また、道を上っているかと思えば下っているような「だまし絵」の要素もあるので、迷宮を楽しむアート絵本としても堪能できる一冊です。

迷路のなかに隠されているディズニーキャラクターを探そう

各ページの下には、迷路のなかに隠されているディズニーキャラクターやさまざまなアイテムも描かれています。

絵さがしとして遊べるので、迷路はまだ難しいお子さんと楽しむのもおすすめ。

子どもから大人まで、みんなで探険している気分が味わえます。

ディズニーランド・リゾート70周年を記念して刊行される、人気アトラクションが舞台となった迷路絵本。

講談社の『迷路でめぐるディズニーパークの世界』は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

