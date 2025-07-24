「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ YMS-09 プロトタイプ・ドム ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」がプレバンにて7月25日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、ロボットアクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ YMS-09 プロトタイプ・ドム ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月25日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は11,000円。
本商品は「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」シリーズ第2弾で、MSVに登場したモビルスーツ「プロトタイプ・ドム」を立体化したもの。
重厚感ある彩色、設定画やイラストから導き出されたマーキングが施されている。専用の台座も付属し、型式番号プレートと並べることで博物館の展示のような高級感あるディスプレイが楽しめる。
武器はジャイアント・バズ、ヒート・サーベルが付属。ジャイアント・バズの背面は差し替えにより開閉が可能。ヒート・サーベルは発熱状態の刃と交換ができる。
また、別売りの「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06 量産型ザク ver. A.N.I.M.E.」に使用できる交換用右手首パーツ、スピードレンチが付属する。
ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ YMS-09 プロトタイプ・ドム ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～
7月25日16時より予約開始
12月 発送予定
価格：11,000円
【商品情報公開】- ガンダムフィギュア／魂ネイションズ公式 (@gundam_tamashii) July 23, 2025
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ YMS-09 プロトタイプ・ドム ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」が商品化決定！
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「MS MUSEUM」シリーズ第二弾！
魂ウェブ商店にて7月25日16時より予約受付開始！#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 #MSV pic.twitter.com/vAfjUdffBE
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