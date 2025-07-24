

動物電気 2025年初夏公演『愛一輪 バカの花』 撮影：明田川志保



動物電気は1993年、明治大学の演劇サークル「活劇工房」のOB政岡泰志、小林けんいちらを中心に結成。

2005年春に「寝太郎の新作カレー」で初の本多劇場進出。以降も、本多劇場や駅前劇場を中心に公演を行ってきた。



動物電気 2025年初夏公演『愛一輪 バカの花』 撮影：明田川志保

『愛一輪 バカの花』は、愛と赦しをテーマにおくる 動物電気のおもしろ悪漢モノ。

出演は小林けんいち、森戸宏明、政岡泰志らに加え、客演としてザンヨウコ、岡山誠（ブルドッキングヘッドロック）、青木萌、松本D輔、永井幸子が出演。作・演出は政岡泰志が手がけた。

6月に下北沢・駅前劇場で上演された本作が、現在観劇三昧で動画配信中だ。

概要は以下の通り。





動物電気 2025年初夏公演『愛一輪 バカの花』 撮影：明田川志保

公演の詳細は公式サイトで。

https://www.doubutsu-denki.com/



（文：エントレ編集部）

公演情報

動物電気 2025初夏公演

「愛一輪 バカの花」

【作・演出】政岡泰志

【出演】小林けんいち 森戸宏明 高橋拓自 石崎和也

高橋和美 青山千乃 大橋純七 姫野洋志 政岡泰志／

ザンヨウコ 岡山誠（ブルドッキングヘッドロック） 青木萌

松本D輔 永井幸子

【日時】2025年6月7日（土）～6月15日（日）／下北沢 駅前劇場

公式サイト

https://www.doubutsu-denki.com/

動画配信

https://v2.kan-geki.com/