愛と赦しをテーマにおくる 動物電気のおもしろ悪漢モノ『愛一輪 バカの花』観劇三昧で動画配信中／8月5日（火）まで
動物電気 2025年初夏公演『愛一輪 バカの花』 撮影：明田川志保
動物電気 2025年初夏公演『愛一輪 バカの花』の公演映像が観劇三昧で配信中。配信は8月5日（火）まで。
動物電気は1993年、明治大学の演劇サークル「活劇工房」のOB政岡泰志、小林けんいちらを中心に結成。
2005年春に「寝太郎の新作カレー」で初の本多劇場進出。以降も、本多劇場や駅前劇場を中心に公演を行ってきた。
動物電気 2025年初夏公演『愛一輪 バカの花』 撮影：明田川志保
『愛一輪 バカの花』は、愛と赦しをテーマにおくる 動物電気のおもしろ悪漢モノ。
出演は小林けんいち、森戸宏明、政岡泰志らに加え、客演としてザンヨウコ、岡山誠（ブルドッキングヘッドロック）、青木萌、松本D輔、永井幸子が出演。作・演出は政岡泰志が手がけた。
6月に下北沢・駅前劇場で上演された本作が、現在観劇三昧で動画配信中だ。
概要は以下の通り。
配信サービス
オンライン観劇サービス「観劇三昧」
https://v2.kan-geki.com/
料金：2,000円
視聴期間：7日間
販売期間：7月6日（日）～8月5日（火）
視聴方法
（１）観劇三昧のサイトにて、無料会員登録を行う。
（２）作品一覧ページから、「個別購入」ボタンを押す。
（３）キーワードで「動物電気」を検索。作品を選ぶ
作品はこちら https://kan-geki.com/tvods/detail/424
（４）「購入する」ボタンを押す。購入確認のご案内をよく読み、クレジットカード、コンビニ決済のいずれかの支払い方法を選ぶ。
（５）画面の案内に従ってご視聴ください。
詳しくは観劇三昧のホームページのご利用方法をご覧ください。
動物電気 2025年初夏公演『愛一輪 バカの花』 撮影：明田川志保
公演の詳細は公式サイトで。
https://www.doubutsu-denki.com/
（文：エントレ編集部）
動物電気 2025初夏公演
「愛一輪 バカの花」
【作・演出】政岡泰志
【出演】小林けんいち 森戸宏明 高橋拓自 石崎和也
高橋和美 青山千乃 大橋純七 姫野洋志 政岡泰志／
ザンヨウコ 岡山誠（ブルドッキングヘッドロック） 青木萌
松本D輔 永井幸子
【日時】2025年6月7日（土）～6月15日（日）／下北沢 駅前劇場
公式サイト
https://www.doubutsu-denki.com/
動画配信
https://v2.kan-geki.com/