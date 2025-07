¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÆü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■日向坂46松田好花がゲスト出演!富田鈴花とのユニット“花ちゃんズ”としてパフォーマンス

日向坂46の富田鈴花が7月23日に立川ステージガーデンで開催した初のソロライブ『Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV』の模様が、8月24日19時よりMTVにて放送されることが決定した。

14thシングル「Love yourself!」の活動をもって日向坂46から卒業する、富田鈴花。本公演は、卒業を前にMTVプロデュースによる初のソロライブとして開催され、日向坂46の楽曲からカバー曲まで、生バンドによる演奏をバックに全10曲を歌唱。また、ライブには日向坂46の松田好花もゲスト出演し、富田鈴花とのユニット”花ちゃんズ”としてのパフォーマンスも披露した。

■ライブレポート

日向坂46のライブではおなじみの「Overture」がバンドの生演奏にアレンジされた形でステージに上がった富田。「青春の馬」の一節をアカペラ歌唱し、静まり返った会場に富田の歌声が響きわたる形で初のソロライブが幕を開けた。

「ステージに立ってみて、こんなにお顔がよく見えて、皆さんが笑顔になってる姿を見て本当に安心しました。今日は本当に日常を忘れて幸せな時間にしていけたらいいなと思います」とMCで語ったあとに、けやき坂46時代の楽曲「キレイになりたい」から「ガラス窓が汚れてる」とロックな楽曲で会場をさらに盛り上げた。そのあとの「こんなに好きになっちゃっていいの?」では、ハイチェアに腰かけてしっとりと歌い上げ、富田の歌唱力の幅を感じさせるライブが続いていく。

松田好花が呼び込まれ“花ちゃんズ”として最初に披露した楽曲は、フジファブリックの「若者のすべて」。この楽曲は当初、2020年に予定していた花ちゃんズの有観客ライブにて、ギターの弓木英梨乃も参加してパフォーマンスする予定だった曲。コロナの影響で延期となっていたなか、約5年の時を経て、ついに有観客ライブで初披露となった。

富田・松田によるMCで会場を盛り上げたあと、ふたりによる弾き語りで「まさか 偶然…」を演奏し、大きな拍手のなかで松田がステージをあとにした。

続いて披露されたのはYOASOBIのカバー「群青」。この曲は『千鳥の鬼レンチャン』に出演した際に、女性アイドル初となる鬼レンチャンを達成したファンにとっても思い入れのある楽曲。そして「錆つかない剣を持て!」で会場の盛り上がりは最高潮になり、最後に「川は流れる」を歌い上げ、本編が終了した。

アンコールで再度登場した富田は「こんな贅沢な時間が夢なのかな、なんて…本当に幸せ以外の何物でもないですし、この走り続けてきた8年間を思い出しながら次の曲を聴いていただきたいと思います」と述べたあと、「ただがむしゃらに」を披露。紫のペンライトに囲まれるなか、富田の歌声が会場に響きわたり、一夜限りのソロライブを締め括った。

MTVでは、8月24日19時より、ライブの模様が全曲ノーカットで放送される。さらに関連番組として、今回のライブに密着したメイキング特番、2021年に開催された”花ちゃんズ”のスタジオライブ、富田鈴花が出演している作品をまとめたMV特集も届ける。

PHOTO BY 木村泰之

番組情報

MTV『Suzuka Tomita (Hinatazaka46)-One Last Live』

08/24(日)19:00~21:00

【関連番組】

MTV『日向坂46 富田鈴花 VideoSelects』

08/07(木)20:00~22:00

MTV『MTV ACOUSTIC FLOWERS -Until Full Bloom “Bell & Like”』

08/07(木)22:00~23:00

MTV『Making of Suzuka Tomita (Hinatazaka46)-One Last Live』

08/24(日)21:00~21:30

番組公式サイト

https://www.mtvjapan.com/event/suzuka-tomita/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/