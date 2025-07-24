¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÆü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷·èÄê

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PHOTO BY ÌÚÂ¼ÂÙÇ·
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MTV¡ØSuzuka Tomita (Hinatazaka46)-One Last Live¡Ù
08/24¡ÊÆü¡Ë19:00～21:00
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MTV¡ØÆü¸þºä46 ÉÙÅÄÎë²Ö VideoSelects¡Ù
08/07¡ÊÌÚ¡Ë20:00～22:00
MTV¡ØMTV ACOUSTIC FLOWERS -Until Full Bloom ¡ÈBell & Like¡É¡Ù
08/07¡ÊÌÚ¡Ë22:00～23:00
MTV¡ØMaking of Suzuka Tomita (Hinatazaka46)-One Last Live¡Ù
08/24¡ÊÆü¡Ë21:00～21:30
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https://www.mtvjapan.com/event/suzuka-tomita/
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