マクドナルドが展開する“寄り道マック♡”キャンペーンの第3弾として「ミックスベリーヨーグルトスムージー」と「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」が登場!

また、やさしい甘さで相性抜群な「マカロン ばなな」も1年ぶりに復活します☆

マクドナルド“寄り道マック♡”キャンペーン第3弾「ミックスベリーヨーグルトスムージー」「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」

販売期間:2025年7月30日(水)〜9月上旬

販売時間:店舗の営業時間に準ずる(McCafé by Baristaは9:00〜22:00まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部の店舗は除く)

2025年4月よりマクドナルドで開催されている“寄り道マック♡”キャンペーン。

仕事帰りや買い物帰り、特に予定はないけれど、なんとなくまっすぐ家に帰るのが寂しいときなど、日常の中でマクドナルドにふらっと寄り道して、マクドナルドならではのフラッペやスイーツを楽しんでほしいという想いが込められたキャンペーンです。

そんな“寄り道マック♡”キャンペーンの第3弾として、”まるごとブルーベリー“を使用した、すっきりとした味わいで暑い季節にぴったりの新メニューが期間限定で登場。

ジューシーで爽やかな味わいの「ミックスベリーヨーグルトスムージー」と、デザート感たっぷりの「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」がラインナップされます。

また、2024年7月に登場し人気を博した「マカロン ばなな」が再登場!

ミックスベリーヨーグルトスムージー

価格:440円(税込)〜

ヨーグルトに、ラズベリーとクランベリーの果汁を合わせることで、ジューシーで爽やかな味わいに仕上げられた「ミックスベリーヨーグルトスムージー」

ブルーベリーの果肉をまるごと使用したベリーソースがトッピングされています。

ベリーの色合いが見た目も華やかで、甘酸っぱいミックスベリーとすっきりとしたヨーグルトの味わいの絶妙なコンビネーションが楽しめる、夏にぴったりのスムージーです。

※ブルーベリー果肉、ラズベリー果汁、クランベリー果汁及びストロベリー果汁あわせて3%使用

ブルーベリーチーズケーキフラッペ

価格:490円(税込)〜

すっきりとした味わいに仕上げられた、夏にぴったりのデザートフラッペ「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」が登場。

北海道産のクリームチーズを使用した、クリーミーでほんのり酸味のあるレアチーズ風味のフラッペドリンクに、ホイップクリーム、グラハムクランチ、ブルーベリー果肉をまるごと使用したベリーソースがトッピングされています。

なめらかな口当たりのホイップクリームと、ザクザク食感が楽しいグラハムクランチ、甘酸っぱいベリーソースが合わさり、まるでレアチーズケーキそのものを味わっているかのように楽しめる一杯です。

※ブルーベリー果肉、ラズベリー果汁、及びストロベリー果汁あわせて1%使用

マカロン ばなな

価格:190円(税込)〜

アーモンド入りのサクふわ生地を使った、まろやかな味わいが特徴的な「マカロン ばなな」

ばななピューレを配合したやさしい甘さが特長のクリームをサンドした、“ベリーシリーズ“との相性も抜群なスイーツです。

新TVCM:マックカフェ「寄り道マック 仕事帰りのベリー」篇

放映開始日:2025年7月29日(火)

放送エリア: 全国(一部エリアを除く)

新TVCMに、McCaféのアンバサダーを務める広瀬すずさんと宮粼あおいさんが姉妹役として再登場。

“寄り道マック♡“と題して、仕事帰り、夜のマクドナルド店内で「ミックスベリーヨーグルトスムージー」と「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」を楽しむ姉妹役の広瀬さんと宮粼さん。

PUFFYの名曲「これが私の生きる道」ご本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけのベリーシリーズを”寄り道マック“で姉妹仲良く楽しむ様子が描かれています。

”まるごとブルーベリー“のご褒美感あふれるスムージー・フラッペと、夏限定のマカロンがラインナップ。

マクドナルドの“寄り道マック♡”キャンペーン第3弾は、2025年7月30日より開催です☆

数量限定のポケモンパッケージやガーリック&チーズと油淋鶏風ソース!マクドナルド「トクニナルド」チキンマックナゲット 15ピース 数量限定のポケモンパッケージやガーリック&チーズと油淋鶏風ソース!マクドナルド「トクニナルド」チキンマックナゲット 15ピース 続きを見る

「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」など全8種!マクドナルド「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」 「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」など全8種!マクドナルド「アツイぜ!ハワイアンバーガーズ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏にぴったりな爽やかフレーバーのスムージーとフラッペ!マクドナルド「ベリーシリーズ」 appeared first on Dtimes.