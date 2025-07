記憶力アップに必要な“知的成分”配合サプリ！さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」

さぬき健康本舗は、夏休み期間限定セールを2025年8月4日〜8月16日に実施します。

さぬき健康本舗「出雲珠うさぎ金油プレミアム」

■セール概要

【楽天市場】

セール期間 : 2025年8月4日〜8月16日(公式楽天市場ストア)

セール対象商品: 出雲珠うさぎ金油プレミアム他全商品

セール内容 : 今回の購入で使える500円OFFクーポンプレゼント

内容 : 1袋120粒入り他

セール場所 : 楽天市場

子ども達が楽しみにしている夏休みが近づいてきました。

みなさんいろいろな遊びやお出掛けの計画を立てていることと思います。

勉強の方でもこの機会に苦手な教科を克服する絶好のチャンスです!!同社が実施したアンケートでは89.0%の人が「夏休みに子どもの学力を上げたい!」と回答しました。

学力を上げるためには記憶力のアップが必要不可欠です。

記憶力を高めることで学習効果が上がり、より良い成績を期待できます。

それには成長期の脳の栄養成分が欠かせません。

「韓国の受験生が注目しているDPA成分が入った国内サプリで少しでも成績アップのお手伝いが出来れば…」そんな思いで期間限定セールを実施します!

特徴

(1) 国産長寿ザメにこだわる理由

良くサプリに使われているヨシキリザメは20年ほどの寿命ですが、青森と北海道の海峡にしかいないと言われているアブラツノザメは80年以上生きる長寿ザメとして昔から知られ、500種類以上いるサメの中でサメ専門業者が骨の奇形や癌を唯一見たことがないと言われています。

外国産のサメはスクワレンが主成分ですが、金油国産サメ肝油には知的成分DPA、眠りの良質成分DAGEを高含有、さらにDHA、EPAの有用成分も同時に摂ることができます。

(2) 安心の国内生産

健康補助食品のGMP(医薬品製造レベルの製造・品質管理基準)製造所として認定された国内トップレベルの工場で製造しており、安心して飲めます。

(3) 4粒でマグロ12切れ分のDHA・EPA・DPAが摂れる!

魚嫌いな方が近年増えています。

普段の食事では補いにくい青魚のサラサラ成分(DHA、EPA、DPA)に加え、目覚めスッキリ成分DAGEが黄金比率で配合されています。

1日1〜4粒を体質やライフスタイルに合わせて飲むことで通常の食事では補いきれない青魚成分を摂ることができます。

