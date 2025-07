名店出身のシェフが作った、秘密にしたいけど、つい教えたくなるカウンターフレンチ

「ティエリーマルクス銀座店」の総料理長を務めた小泉敦子シェフが待望の新店をオープン。高コスパで質の高い料理が楽しめるカウンターフレンチをご紹介。

【噂の新店】「Cheval」

近年、名店出身のシェフたちが手がける“顔の見える”カウンタースタイルのレストランが、東京の美食シーンに新たな風を吹き込んでいる。そんな中、2025年5月、大伝馬町にひっそりと誕生したのが「Cheval(シュヴァル)」。フランスの巨匠ティエリー・マルクス氏の右腕として活躍し、「ティエリーマルクス銀座店」の総料理長を務めた小泉敦子シェフがオープンした一軒だ。

確かな技術に裏打ちされた料理の数々を、リラックスした空間で味わえるこの店は、まさに大人の隠れ家。誰にも教えたくない--けれど、つい誰かに話したくなる。そんな魅力にあふれた場所をご紹介しよう。

オフィス街に現れたフレンチの粋を伝える一軒

店があるのは日比谷線「小伝馬町」駅のほど近く。周辺はビルが立ち並び、オフィス街のイメージが強いが、「Cheval」の近くにはドラマで話題を呼ぶ蔦屋重三郎が作った地本問屋「耕書堂」跡地があるなど、昔からの商業地として栄え、どこか下町情緒の面影を宿しているエリアだ。

以前はガラスの引き戸だった前面を大幅にリフォーム。ほんのり内部のにぎわいがうかがえるのが隠れ家のようだ

そんな街の一画にオープンした「Cheval」。白い壁に細長いガラス窓、ガラス張りのドアといった、余計な装飾がないシンプルな外観は、フレンチレストランというより割烹のような潔さがある。ドアを開けて中に入れば、淡いグレーの壁とダークブラウンを基調にした落ち着いた清潔感のある空間が広がる。

カウンター8席。他に4席のテーブル席もあるが、基本はカウンター席。カウンターはシェフが料理をサーブしやすい高さになっている

「以前、女性の方からフランス料理を夜、1人で食べに行きたいけど、そんなに飲めないし、少しハードルが高いという話を聞きました。女性1人でも、ワインを飲んでも飲まなくてもよくて、料理を楽しむだけでも気軽に入れる。そんなこぎれいで清潔感のある店を作ろうと思いました」(小泉シェフ)

高級レストランのようなラグジュアリーな空間とも違う、かといってビストロのようにガヤガヤとにぎやかすぎない。凛としつつも、気取らない雰囲気は、フレンチの粋が詰まった料理を楽しむのにぴったりだ。

気さくな笑顔の奥にある本物のキャリア

小泉敦子シェフ。そのキャリアから日本全国のレストランから料理長にならないかと引き合いがあったという。しかし、あえて1人で店をオペレーションするカウンタースタイルを選んだ

気さくな微笑みで人を和ませる小泉敦子シェフ。だが、そのキャリアは堂々としたものだ。

「エコール 辻 東京」を卒業後、都内のフランス料理店を経て「ミクニ・マルノウチ」に入店。その際、三國シェフの元を訪れたティエリー・マルクス氏に直談判をして渡仏。ボルドー郊外にあったレストラン「コルディアン・バージュ」でマルクスシェフの下、修業の日々を送る。シェフの薫陶を受け、徐々に頭角を現すとパリの最高級ホテルの一つ「マンダリン・オリエンタル」のメインダイニング「シュール ムジュール」のスーシェフに就任。そして、「ティエリーマルクス」が銀座店を出店するにあたり、総料理長に就任した。

「ティエリーマルクス銀座店」はコロナ禍の中、2021年に閉店。その後、フリーランスとなり、有名シェフとのコラボイベントや、日本各地でのレストランの立ち上げ、メニュー開発などに携わってきた。そのシェフがいよいよ自身の店をオープンした。

「そろそろ組織や会社のためでなく、自分のために仕事をしたいと思うようになった」と語る

そのきっかけを尋ねると「“満を持して”というより、気負うことなく自然な流れで店を持とうと思うようになりました。何より、お客様に会いたかったんです」との答え。きっと、多くのファンたちは「会いたかったのは私たちの方です!」と思ったことだろう。

あえてアラカルトに。シェフが提案する“選ぶ楽しさ”

店のスタイルはワンオペレーションのカウンターフレンチ。こういったスタイルの場合、多くはおまかせコースになることが多い。「Cheval」はこの流れの逆をいき、アラカルトを主体としたメニューとしている。

仕入先など個人店ならではの制約もあるが、以前の付き合いから食材を納品してくれる業者も多いという。「自分が持っているカードは少なくなったけど、その中でベストを尽くすことを考えています」

なぜアラカルト主体の店を作ったのだろうか。

「自分が行きたい店を作りたかったんです。食べたいものを自由に食べられる店。ワンオペでアラカルトは大変。でも、お客様には選ぶ楽しさを味わってほしい。今日は魚の気分かなとか、ガツンと肉が食べたいなとか。何を食べようかと悩む時間を楽しんでほしいですね」(小泉シェフ)

量は2人前設定。供されるときは1人分ずつ皿に盛り付けてサーブされる。1人の場合はハーフポーションで提供してくれる

ティエリーマルクス時代、全面的に料理を任されていたとはいえ、常に「日本の食材を使って、ティエリーマルクスの世界観を表現するにはどうすればいいだろう」という考えが頭にあったという。「今は、100%、自分のやりたいこと、自分の作りたい料理を作っています」と小泉シェフは語る。

「コースはアミューズからデザートまでが一つの作品。今は、アラカルトなので、1皿でどう満足してもらうかを考えています。このお皿で食べてもらいたいのは“コレ”というのがはっきりわかるようにしたいなと思っています」(小泉シェフ)

メニューは前菜や魚、肉など、デザートを除いて約14種類。いくつか定番もあるが、ほとんどはその時々、手に入る素材によって決まる。何がいただけるのか。訪れたときのお楽しみだ。

軽やかにして力強い。小泉シェフが作るフランス料理

「調理で大切にしていることは、素材をいじりすぎないことでしょうか。どうすればその食材を一番おいしく食べられるか、常にベストを探りながら、料理を作っています」(小泉シェフ)

長いキャリアの中で培ってきたシェフならではの卓越した技術から生まれる料理は、王道でありながら、どこか軽やかな一皿。さっそくいくつかメニューを紹介していこう。

「明石タコと三陸帆立のマリネ」3,300円。写真は1人前。添えられたクレソンの緑とプラムソースの赤の彩りも鮮やかだ

猛暑が続く季節にぴったりな前菜「明石タコと三陸帆立のマリネ」。色よく茹でたタコを、オーダーが入ってからホタテと共にプラムを使ったソースでマリネ。タコとホタテの下にはこんがり焼かれたナスがあり、夏らしい一皿だ。

プラムソースはプラムを皮ごとジャム状にし、ビネガーと共にミキサーにかけたもの。フルーティで甘酸っぱいソースとタコの取り合わせは、フレンチらしい華やぎが感じられる。

「鮎 ビスク仕立て」4,000円。写真は1人前

訪れた人のほとんどが頼むという人気メニュー「鮎 ビスク仕立て」。「鮎は塩焼きがおいしいが、フレンチならどんな風になるだろうか」という発想から生まれた。

たっぷりと注がれたビスクソースはスープのよう。鮎の魅力を食べ尽くす、贅沢な一皿

この皿の主役はビスクソース。鮎の頭、内臓、骨はオーブンでカリカリに焼いた後、香味野菜やブイヨンなどを一切使わず、お湯で炊き、ミキサーで丸ごとソースにしている。鮎の持つ強い旨み、ほろ苦さのすべてを凝縮したソースだ。ひとすくいし口にすると「これは鮎そのもの!」とうなってしまう。

身は自家製ドライトマトと三つ葉と共にパートフィローで巻いて揚げ焼きにしている。ふんわりと柔らかい身とパリパリの皮との対比が楽しい。自家製ドライトマトは酸味控えめで、トマトの旨みが淡泊で優しい鮎の身の味わいを底上げしている。

「深川リゾット」2,200円。写真は1人前

フレンチでも〆がほしいと思ったことはないだろうか。最後にお腹にたまるものをと用意されたのが「深川リゾット」だ。

「料理人の方はいろんな地方出身の方がいて、ご自身の出身地の食材を使ってアイデンティティを示されることがあります。それを常々うらやましいと思っていて。私は門前仲町出身なんですが、何かないかなと考えて、思いついたのが深川めしなんです」(小泉シェフ)

あらかじめ硬めに炊いた米を使っているため、ほどよくモッチリとしたリゾットは日本人の味覚にピッタリ

アサリのだしを継ぎ足しながら米を炊き、チーズを加えている。隠し味に忍ばせているのは味噌。食べてもわからないほどの少量だが、味噌の塩味がアサリの旨みをくっきりと際立たせている。アサリ、チーズ、味噌と旨みの三重奏でお腹いっぱいでもペロリと食べてしまう逸品だ。

「マグレ鴨 フヌイユ」3,600円。写真は1人前。付け合わせのウイキョウはスライスしてサラダ仕立てに。ローストやクリーム煮などさまざまな調理法を用い、おいしさを引き出している

メインは、これぞフランス料理と呼びたい「マグレ鴨とフヌイユ」。フヌイユとはウイキョウのことで、那須高原こたろうファーム産のものを使用している。

肉は絶妙な火加減でロースト。ソースは鴨の出汁にバターを合わせ、肉を焼いたフライパンで煮詰めるというフレンチ王道のソース。このソースにシェフならではの個性を添えるのがピパーチとも呼ばれる沖縄県産島コショウ。柑橘系のような香りを持ち、ソースに爽やかさを添えている。

マグレ鴨は鳥インフルエンザの影響などで手に入らないときもあるが、できるだけ使い食材だという。「野性味豊かで、力強い味わいがフランス料理に合うと思います」(小泉シェフ)

外はカリカリと香ばしく、中はしっとりと旨みに満ちた鴨肉と王道のソース、クリーム煮にした野菜の取り合わせはクラシックなフレンチそのもの。フランス料理を食べに訪れた人の心を満たしてくれる。

「季節のリオレ(フランス版ライスプディング)」(1人前)800円

最後に紹介したいのがデザート「季節のリオレ(フランス版ライスプディング)」。リオレは生米を砂糖と牛乳で炊いて作るスイーツで、フランスでは家庭で作られる素朴なおやつだ。

牛乳で米を炊くというのが、なかなか日本人には想像がつかないが、シェフの作るリオレはひと味もふた味も違う。たっぷりの牛乳と米を1時間かけて煮詰め、バニラで香りづけしたリオレは、牛乳臭さが全くなく、うっとりするような優しい甘さがある。

合わせるフルーツによって、リオレもシナモンを入れるなど一工夫しているのだそう

添えられるフルーツは季節によって変わる。取材時は桃。皮を煮出したシロップでコンポートを作り、シロップをジュレにしてコンポートと共に添えている。桃の下に忍ばせているのはブラマンジェ。リオレの優しい甘さと桃の甘酸っぱさは相性抜群だ。

ここから始まるシェフの新たな“おいしい”旅路

当初はシェフのファンが多かったが、現在は近隣の人たちが訪れることが多いのだそう。席数も少ないため予約がおすすめだ

「Cheval」という店名は馬のフランス語。日本橋小伝馬町は、江戸時代の旅の起点で、馬を管理していた役所があったことが町名の由来になったという。

「戦場のようだった」と語る三國シェフの厨房から、はるばる海を渡り、ぶどう畑に囲まれたボルドー郊外のレストランでスターシェフ、ティエリー・マルクス氏の下で学んだ日々、パリや銀座のグランメゾンでの輝かしいステージを経て、日本を巡りながら様々な経験を積んできた小泉シェフの旅。その旅の帰結点が「Cheval」と言えるだろう。終わりは新たな始まりとも言われるが、ここから、また小泉シェフの新たな旅が始まる。ぜひ訪れてシェフの新しい美味の旅を堪能してほしい。

<店舗情報>◆Cheval住所 : 東京都中央区日本橋大伝馬12-20 Kkビル 1FTEL : 03-3527-2442

※価格はすべて税込

文:小田中雅子

撮影:溝口智彦

