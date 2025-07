子どもパン教室、大人専用パン教室で手作りパンの美味しさを体験！ル・クロワッサン星田店

焼きたてベーカリー「ル・クロワッサン」は今回、交野市星田エリアに体験型ベーカリー&ガーデンカフェ「ル・クロワッサン星田店」を2025年8月20日グランドオープンします。

ル・クロワッサン星田店

所在地 : 〒576-0017 大阪府交野市星田北3丁目37-15

営業時間: 8:00〜20:00

定休日 : なし

駐車場 : 30台(共有エリア含む)

アクセス: JR星田駅から北東へ600m

「ル・クロワッサン」の看板商品「ル・クロのプチクロ」は1個60円(税込)。

一日1万個以上売れています。

人気の秘密は、焼きたてのパンの「美味しさ」と「焼きたて」へのこだわり。

生地は製粉メーカーと共同開発の北海道産100%のオリジナル小麦と発酵バターを使用し、外はサクサク、中はしっとりの食感とバターの風味が特徴。

お店ではオーブンから次々に焼き上がるクロワッサンにオリジナルシロップを塗り、仕上げる様子を目の前で体験できる「焼きたて実演ショップ」です。

店内は常に焼きたてパンの香りでいっぱいです。

●新店での新しい体験として

・カフェスペースでは一点一点手作りの家具が置かれた洗練された空間でゆったり過ごす。

・アリゾナのロックガーデンをイメージしたテラスで旅気分を味わいながらのんびり過ごす。

・ワンちゃん用のパンもあり、テラスでペットと一緒の楽しい時間を過ごす。

・子どもパン教室、大人専用パン教室で手作りパンの美味しさを体験する。

・グループ利用・パーティー利用が可能な個室ブースがあり、個室利用の特別メニューでお誕生日会や記念日をより華やかに演出する。

