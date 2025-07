キョーイクは、『ドクターX』『コード・ブルー』などの人気医療ドラマを多数監修された脳外科医・新村 核先生と、医系専門予備校メディカルラボ本部統括教務 可児 良友先生による特別講演会「医師を目指す君たちへ」を開催します。

キョーイク「医師を目指す君たちへ」

キョーイクは、『ドクターX』『コード・ブルー』などの人気医療ドラマを多数監修された脳外科医・新村 核先生と、医系専門予備校メディカルラボ本部統括教務 可児 良友先生による特別講演会「医師を目指す君たちへ」を開催。

新村先生の講演では、脳外科医としての経験をもとに、医療現場のリアルや医師のやりがいなどについて話されます。

■講演内容

●第1部 14:00〜15:00

新村 核先生特別講演 【憧れの「医療の世界」の扉をひらく60分】

・ドラマを通して描かれる医師のやりがい

・手術を含めた医療のリアル

・患者や社会に対する向き合い方 など

【講演者プロフィール/新村 核(にいむら・かく)】

神奈川県生まれ。

幼少期に仙台に転居。

仙台第一高等学校、東北大学医学部を卒業後、脳外科医として活動。

“神の手”と言われた故福島孝徳先生に手術を学び、2001年からは東京都および千葉県にて診療にあたる。

2008年ドラマ『薔薇のない花屋』で初めて医療監修に携わり、以後多くの医療ドラマなどの監修を務める。

【主な医療監修作品】

『ドクターX』『コードブルー』『ザ・トラベルナース』『トップナイフ』『Dr.チョコレート』『となりのナースエイド』他多数

●第2部 15:15〜16:15

医学部受験講演 【あなたが目指す医師になるために】

・医学部受験の難しさと特殊性

・面接試験対策

・合格した生徒の学習法紹介 など

【講演者プロフィール/可児 良友(かに・よしとも)】

数多くの医学部・歯学部志望者を合格に導いてきた豊富な経験をもとに、マンツーマン授業で合格を確実なものにする医学部受験の指導メソッドを構築。

医系専門予備校メディカルラボのカリキュラムの監修や講師・スタッフを統括する本部教務統括として、医学部受験の最前線で活躍中。

■会場・日時

●東京会場 2025年9月14日(日)13:30受付開始

大手町ファーストスクエアカンファレンス

(大手町ファーストスクエア イーストタワー 2F)

・JR「東京駅」丸の内北口(徒歩5分)

・東京メトロ「大手町駅」直結

東京会場のお申込みはこちら

https://e-ve.event-form.jp/event/106493/0914tokyo

●大阪会場 2025年9月15日(月・祝)13:30受付開始

AP大阪駅前 APホール

(東京建物梅田ビル)

・JR「大阪駅」中央南口(徒歩2分)

●オンデマンド視聴

2025年10月上旬〜2026年1月31日録画配信予定

東京会場、大阪会場の講演会に参加出来ない方のためにオンデマンド配信します。

■参加費

無料

■協力

朝日新聞社 メディア事業本部 / 読売新聞社ビジネス局 /

幻冬舎ゴールドオンライン / リセマム

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドクターXやコード・ブルーの監修、新村核登壇!キョーイク「医師を目指す君たちへ」 appeared first on Dtimes.