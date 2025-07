村松大翔思監督が作画・作曲ほか、ほぼ1人で制作！ただいまを返す旅

村松大翔思(むらまつたかし)監督が、作画・作曲・編集・脚本を1人で手がけた自主制作アニメ映画『ただいまを返す旅』(45分)が、2025年8月1日(金)よりシモキタ-エキマエ-シネマ(K2)にて劇場公開されます。

ただいまを返す旅

作画・作曲・編集・脚本・監督: 村松大翔思

声の出演 : 朝ノ瑠璃、田中音緒、めぐ、ベルベる☆、

望月英、七原帝子、和久りか、草なぎ健太*

上映開始日 : 2025年8月1日(金)

上映時間 : 45分

映倫区分 : G(全年齢)

価格 : 1,800円

30秒予告

*「なぎ」は弓へんに前の旧字体、その下に刀

あらすじ

幼馴染と夜空を眺めるマナ。

無数の流れ星が、地平の向こうへ溶けていく。

その時、マナは「声」を聞く。

知らないようでいて懐かしい、不思議な声。

声のもとを辿り、マナは旅に出る。

特徴

物語・映像・音楽の全てを監督自らが手掛け、統一感のある世界観が魅力。

声の出演には、朝ノ瑠璃など、人気VTuberを多数起用。

西湘映画祭では、アニメーション部門グランプリを受賞した。

■村松大翔思[監督]プロフィール

脚本・作画・作曲を単独で手がけ、アニメーション映画を制作している。

物語・画面・音楽の調和がとれ、澄みきった世界観が特徴。

最新作『ただいまを返す旅』では、4年間かけて丁寧に心情を描写した。

過去作『思い出をはこぶ歌』、『春空と秋空』も、国内外の映画祭で多数受賞した。

『ANIMATIONCREATORS 100』(芸術新聞社)に掲載。

