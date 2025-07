【PS5システムアップデート ベータ版】 7月24日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5システムアップデートのベータ版を7月24日から配信する。

本アップデートでは、DualSense ワイヤレスコントローラーをPS5やPC、モバイル機器などの複数デバイスと同時にペアリングできる新機能が追加される。

また、今回のアップデートをインストールすると「省電力プレイ」という新しいオプションが設定メニュー内に追加される。新機能「省電力プレイ」は、対応するPS5のゲームにおいて、消費電力を抑えながらプレイできる新しいモードで、後日利用可能となる予定。

ベータ版は、日本を含む該当する国(※1)の一部の参加者を対象としており、今後数カ月以内には全世界のユーザーに向けて配信することを目指して開発が進められている。ベータプログラム参加に選ばれた人々には、7月24日にシステムソフトウェアがダウンロード可能になった時点で、メールにて案内される。また、これまでと同様に、ベータの段階で利用できる機能は、正式リリース版のシステムソフトウェアに実装されない可能性や、大幅に変更する場合がある。

本アップデートの詳細については以下、PlayStation Blogにて公開されている。

(※1)PS5のベータは、日本、米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス(前回のシステムソフトウェアベータと同様の国・地域)の一部の参加者を対象に実施。

