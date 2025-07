東京ミッドタウン(東京都港区)は7月18日から、「ひんやりスイーツ」フェアを開始した。期間は8月31日まで。ukafe(ウカフェ)のウカキ氷期間中は、かき氷や旬のフルーツを使ったパフェなど、夏にぴったりの涼感スイーツが登場する。ukafeは「ふわふわいちご氷に甜菜糖練乳」(イートイン1,320円、テイクアウト1,296円)、HAL YAMASHITA 東京は「和三盆マンゴー」(イートイン1,680円、テイクアウト1,620円)、とらやは「日向夏と温州みかん蜜、餡と寒天付き」(1,760円)、Le Pain Quotidienは「シチリアレモン&クリームチーズ氷」(1,500円)を販売する。

とらやの日向夏と温州みかんの氷パフェは、NIRVANA New Yorkが「シャンパンマンゴーパフェ」(1,800円)、FRUITS IN LIFEが「桃パフェ」(1,595円/テイクアウト可)、ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリが「贅沢メロンパフェ」(3,800円)、Toshi Yoroizukaのひまわりをイメージした「Fleur de Soleil(フルールドソレイユ)」(2,300円)など。FRUITS IN LIFEのたっぷり桃のフルーツパフェ同時期に「夏のパワーグルメ」フェアも実施する。まるや本店の「ひつまぶし昼御膳」(5,250円、各日20食限定・17時まで)、オランジェの「スパイスビーフステーキカレー」(2,450円)など、スタミナメニューや、冷製パスタ、サラダなどさっぱりヘルシーメニューを提供する。オランジェのスパイスビーフステーキカレー期間中は浴衣来場者向けキャンペーンも実施する。対象店舗で特典があり、浴衣で「ASHIMIZU」体験をするとオリジナルステッカーがもらえる。ASHIMIZUはミッドタウン・ガーデンの小川に氷やミストを入れて夕涼みを体験できるイベントで、7月18日〜8月17日の15:00〜21:00(ライトアップ18:00〜)に実施する。入場無料。