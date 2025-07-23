ÆüËÜ½é¡Ö¥¨¥È¥í¥Û¡¼¥à¡×¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡õ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¶äºÂËÜÅ¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡üâ¶¶³¤¿Í¤¬Íè¾ì
¡¡¥¨¥È¥í¤Ï1968Ç¯¤Ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢¥«¥é¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡ÖONIRO GROUP¡×¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¨¥È¥í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥Ö¥ì¥éÃÏ¶è¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÆ§½±¤·¤¿Ìó200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Û¡¼¥à¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥¨¥È¥íCEO¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥£¥ª¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î郄¶¶³¤¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡¢°ËÅìÈþºé¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Íè¾ì¡£´°À®¤ò½Ë¤·¤¿¡£
◾️¡Ö¥¨¥È¥í¥Û¡¼¥à¡×¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡õ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
½êºßÃÏ¡§¥¨¥È¥í¶äºÂËÜÅ¹ B1 ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 6-6-1¡Ë