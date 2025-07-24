¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê25¡Ë¡¢¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥¿¥¤¤ÎÌë·ÊËþµÊ¡Ö¿Í·Á¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡ª¶²¤ë¤Ù¤·ÊöÉÔÆó»Ò¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¡¢Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¿Í·Á¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤È100Ëü¥É¥ë¤ÎÌë·Ê¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¥Ð¥¹¥È82¡¦¥¦¥¨¥¹¥È54¡¦¥Ò¥Ã¥×84¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢"ÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢°¤Éô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ä¡ÖTOKYO GIRLS COLLECTION KAGAWA¡×¤Ç¤ÎÈþ¤¯¤Ó¤ì¤Î¤¾¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î21Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇË¬¤ì¤¿¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö360ÅÙ¤Ë¹¤¬¤ëÌë·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¤«¤é¤ÎÌë·Ê¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥¥å¥Ü¥ó¡ª¶²¤ë¤Ù¤·ÊöÉÔÆó»Ò¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤¤µ¤Þ¤¬Èþ¤·²á¤®¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÌë·Ê¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë