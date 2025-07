左)当時、日本では年長の下の子が書いた日記、右)8カ月後、小1になってからの日記。単語での表現だったのが、文章になっている(写真:筆者撮影)

みずもと氏は2022年に家族でマレーシアに移住。2人の子どもはインターナショナルスクールに通い始めて3年目を迎える。

マレーシア教育移住の狙いの一つとして「子どもの英語力の向上」が挙げられるだろう。2024年にベネッセが行った調査では、「英会話などの語学」は小学生に人気の習い事第2位、小学生の保護者が子どもに新たにさせたい習い事の第1位となっている。

この記事では、みずもと氏自身の体験や周囲の人の話を踏まえて、「教育移住で本当に英語は身につくのか」について語る。

教育移住は「子どもの英語力アップ」に効果的?



マレーシアのインターナショナルスクールの図書室。英語の本が並ぶ(写真:筆者撮影)

EF English Proficiency Index(EF EPI)2024年版によると、マレーシアの英語力は世界で26位、アジアではシンガポール、フィリピンに次いで3位にランクしています。

そのランクが示すように、街に出るとほとんどの場所で英語が通じます。

インターナショナルスクールでは英語の授業を受け、街に出れば英語でコミュニケーションがとれる。

さらに欧米と比較すると学費や生活コストが手ごろなこともあり、お子さんの語学留学のファーストステップとして、マレーシアは理想的な環境と言えるかもしれません。

では、実際にマレーシアに教育移住すると、どれくらい英語が話せるようになるのでしょうか。

まず、大前提として「状況による」というのが非常に大きいと思います。以下、2つの観点でお話しします。

どれだけ英語の下地があるか

我が家の例ですと、子どもたちは日本の小学2年生と保育園の年中の時期にマレーシアに移住しました。

上の子は通信教育などで英語に触れる機会はありましたが、あくまで「触れる」程度。実質2人とも英語ゼロの状態でのスタートでした。

子どもたちのインター校には日本人の生徒も数人おり、最初は本当にありがたいことに彼らが学校生活をサポートしてくれました。

授業中は英語以外の言語を話すことを禁じているインター校が多いので、休み時間に慣れ親しんだ母国語で友達と話すことができる、という環境は、子どもたちの心の安定に一役買ってくれたようです。

インター校には「英語補講クラス」を設けている学校もあります。

その場合は生徒の英語レベルに応じて、通常の英語の授業を受けるか、補講クラスで初心者向けの英語の授業を受けるかが決まります。また、状況に応じて「英語集中クラス」に参加することもあるようです。

子どもたちのインター校の場合、「英語集中クラス」は通常のクラスとは時間割が大きく異なり、算数や体育など、一部の授業以外はすべて英語の授業になります。

同学年の他の生徒が受けている授業を受けないことになりますので、フォローアップが大変だという親御さんの声を聞いたことがあります。

インター校で「英語で学ぶ」ことの難しさとは

英語の伸びについては子どもたちの個性もありますから一概には言えませんが、2年半経ち、子どもたちの努力もあって、2人とも日常でのコミュニケーションはスムーズに行えるようになりました。

また、英語の抜き打ちテストでも6〜7割は点数がとれるようになっています。そういう意味で、「英語はうまくなった」と言えるかもしれません。



小学5年生の子どものノート。英語の下地ゼロから、長文も自力で書けるようになってきた(写真:筆者撮影)

そのうえで、インター校は「英語を勉強する場所」ではなく「英語で勉強する場所」です。

日本の学年では小学5年生の上の子が、「サイエンスの内容がわからない」というので、試験に向けて一緒に内容を確認したときのことです。

「What is a variable in an experiment?(実験における変数とはなんですか)」

そもそも単語の意味がわからない。

そして、辞書を引いて単語の意味がわかったら、次にその単語が意味する内容を理解する必要があります。

母国語でも難しいことを、英語という慣れない言語で行うわけですから、宿題ひとつとっても時間がかかりますし、サポートがないと何から手をつければいいかわからない場合もあります。

改めて「インター校で学ぶことの大変さ」を親として痛感しました。



小学2年生の子どもの小テスト。毎週単語テストがあり、少しずつ語彙を増やしていく(写真:筆者撮影)

一方で、日本のインター校に通うなどし、すでに英語の下地がある状態で渡航してきたお子さんは比較的スムーズに馴染んでいる印象があります。

英語力がゼロの学生を受け入れていないインター校もありますので、インター校選びの際の選択肢が増えるのもメリットだと感じます。

先に英語をある程度学んでから来るか、あるいは来てから学ぶか。

お子さんの個性やご家庭の事情もありますので一概には言えませんが、タイミングは違えど、子どもたちが相応の努力をしなくてはならないのは確かです。

ここを親としてどれだけサポートできるか。ほかの日本人のご家族とも度々情報交換をしています。

どのような環境に身を置くか

あるインター校のスタッフと話していたときのことです。

その学校は日本からも生徒を多く受け入れている規模の大きな学校です。

私が日本人であると知ると、彼女は少し躊躇しながらも「日本人の親御さんはセンシティブな方が多い印象があります」と切り出しました。

日本人が多いインター校では英語力は伸びない?

彼女によると、比較的日本人が多いこの学校では「子どもの英語力が伸びないのは日本人が多いせい」と、入学して早々、数カ月で転校を決めてしまう親御さんもいるそうです。

生徒数全体に占める日本人学生の割合は10%程度、かつ、授業中は日本語のみならず英語以外の言語を禁止しているのに、と。

「目の前の状況に振り回されすぎずに、お子さんの成長をもう少し長いスパンで見守ってほしい」と、彼女は付け加えました。

マレーシア教育移住が注目され、我が家が移住したときよりも、日本人のご家族にお会いする機会が格段に増えました。子どもたちの学校でも入れ替わりはありますが、毎学期日本人の生徒が転入してくる印象です。

その結果、クラスに日本人が増え、日本人同士で固まってしまうことがあります。先の学校での話のように、そのような状況を避けるため、あえて日本人がいない学校を選び、転校するご家庭もあります。

転校で環境が変わることにより、「英語力が飛躍的に向上した」「日本人以外の友達が増えて本人も楽しんでいる」というポジティブな話も聞く一方で、転校した結果、日本人がまったくいない環境にお子さんが馴染めず、日本に帰国することにしたというケースもありました。

こればかりは、親子間でどれだけ納得いく話し合いができたか、また、お子さん自身の性格や英語レベルにもよるところがあるので、一概には言えず難しいところです。

教育移住されるご家庭の事情をうかがっていると、「とりあえず2年」「中学受験まで」など、ある程度期限を決めていらしているご家庭も多い印象です。

長い目で成長を見守れればいいのですが、限られた期間の中で、できるだけ英語力をつけようと考えると、ストイックに英語漬けになれる環境のほうが良いという判断もあるのかもしれません。

そのうえで、子どもたちが通うインター校の英語教師の言葉を思い出します。

「英語力は学校だけでは身につかない。日常的にどれだけ英語を使う機会に恵まれるかが非常に重要。だから、プライベートでももっと英語に触れてほしい。英語のアニメを観てもいいし、家族と英語で会話する機会を増やすのもいい」

教育移住は「子どもの気持ちを考慮する」ことが大切

我が家も一時、英語で話す機会を設けましたが、下の子からは「せめて家では日本語で話したい」と言われました。

結局、私たち親自身の練習のつもりで、親は英語で話し、子どもはどちらで返してもいいという形に収まりましたが、英語力の向上と子どもの気持ちとのバランスをどうとっていくかは、本当に答えのない難しい問いだと感じます。



インター校の教室の一角にある読書コーナー。子どもの英語レベルに応じて教師が選んだ本を家で読むというホームワークもある(写真:筆者撮影)

我が家の場合、同じコンドミニアムに住むマレーシア人の同級生や、習いごとを通して知り合ったマレーシア人の友人と、放課後や休日に英語で遊ぶ機会に恵まれたのも、英語力向上の一因だったのかもしれません。

繰り返しになりますが、マレーシア教育移住で子どもの英語力が向上するかどうかは状況によります。

何年マレーシアにいるのか、子どもの現在の英語レベルは、子どもの性格は等々、さまざまな要因があるので一概には言えませんし、「こうすればいい」という正解もありません。

そのうえで、我が家の経験および他の教育移住者の話を踏まえると、「来れば英語が自然とうまくなるわけではない」のは確かです。

インター校に通うのも、英語の環境の中でがんばるのも、子ども自身。親子でコミュニケーションをとり、いかに子どもをサポートしていくかが、鍵となるのかもしれません。

(みずもと まい : マレーシア在住ライター)