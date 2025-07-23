¤Þ¤Ð¤æ¤¤²Æ¤ÎËâË¡¡£¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¤Î¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Þー¥á¥¤¥É¡×¤Ï¥Ñ¥±¤â¤¤é¤á¤¤âÈ¿Â§µé¤Î²Ä°¦¤µ♡
´Ú¹ñ¥³¥¹¥áÄÌ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¡×¤Ã¤Æ¡©
¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ÈBlooming your own beauty ～ ¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºé¤«¤»¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢⼄⼥⼼¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥³¥¹¥á¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¤Ï¡¢¥íー¥ó¥Á¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç´Ú¹ñ¤Î¥³¥¹¥á¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¡ÖÈ¯¿§¡¦»ýÂ³ÎÏ¡¦¥«¥éー¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¡ª¡×¤ÈÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£º£¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¤â»Å¾å¤¬¤ëËüÇ½Àß·×¡£º£²ó¤Î¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Þー¥á¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥á´¶¡¦Æ©ÌÀ´¶¡¦¥Ä¥ä´¶¤òÄÉµá¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¤È¤¤á¤»Å¾å¤²¡É¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡ª
¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Þー¥á¥¤¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà♡
¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Þー¥á¥¤¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥¯¥êー¥à¡¢¥Ùー¥¹¤Î4¼ïÎà¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¢ö
³¤¤È¥Þー¥á¥¤¥É¤Îµ±¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¿å¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¼Í¤¹¤ë¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤¤é¤á¤¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢Á´¿§¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Î¤ß¤Ç¹½À®¡£¥é¥á´¶¤Ï¥ê¥Ã¥Á¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤È¤êÌ©Ãå¤¹¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡õÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤È¯¿§¤Ç¥®¥é¤Ä¤«¤º¡¢¿ÀÈëÅª¤Ç¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í♡
¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¤«¤é²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Þ¤ÇÁ´9¿§IN¡£Ã±¿§»È¤¤¤ÇÇ¨¤ì¥Ä¥ä¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥á¥¤¥¯¤Ë½Å¤Í¤Æ±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
¤·¤Ã¤È¤ê¥Ä¥ä¤á¤¯¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥¥ó¤¬³ð¤¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¥Ñ¥ì¥Ã¥È
À¡¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¤é¤á¤¯¥Þー¥á¥¤¥É¤Îµ±¤¡£
¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ÎÈ©¥Ä¥ä¤ò¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
¤â¤Ã¤Á¤ê½À¤é¤«¤Ê¥¸¥§¥êー¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢È©¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯ÅÉ¤ì¤Æ¶Ñ°ì¤ËÈ¯¿§¡£¥Ñ¥¦¥Àー¤Ê¤Î¤ËÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢È©¤Ë¤·¤Ã¤È¤êÆëÀ÷¤à¤«¤é´¥ÁçÈ©¤µ¤ó¤â°Â¿´¢ö¡¡ËË¹ü¡¢É¡¶Ú¡¢¤Þ¤Ö¤¿¡¢º¿¹ü¡Ä¸÷¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥äÈ©¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¥«¥éー¤Ï4¿§Æþ¤ê¤Ç°Û¤Ê¤ë¼Á´¶¡õ¥Ñー¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Â¿¿§»È¤¤¤ÇÎ©ÂÎ´¶¥¢¥Ã¥×¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤Ê¬¤±OK¡ª¡¡²Æ¤Ï¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¥Ä¥äÈ©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¿åÊ¬¥Á¥ãー¥¸¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹âÊÝ¼¾¥µ¥ó¥¯¥êー¥à
Æüº¹¤·¤Î¶¯¤¤µ¨Àá¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬UV¥±¥¢¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¥á¥¤¥¯¤Î»Å¹þ¤ß¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¹âÊÝ¼¾¥µ¥ó¥¯¥êー¥à¡£
¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¤ä10¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êUV¥«¥Ã¥È(SPF50+¡¢PA++++)¡ª¡¡¥±¥ß¥«¥ë¤È¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ë¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ç²Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÊ¬¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë½Å¤ÍÅÉ¤ê¤·¤Æ¤âÇòÉâ¤¤»¤º¡¢²½¾Ñ¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤È©¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
È©¤Ø¤Î»É·ã¤òÍÞ¤¨¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÀ®Ê¬¤È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢ÉÒ´¶È©¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¡ÈÎø¤¹¤ëÈ©¡É¤ËÆ³¤¯¥á¥¤¥¯¥Ùー¥¹
¤³¤Î¥Ùー¥¹¡¢¤È¤Ë¤«¤¯È©¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¿åÊ¬Ëì¤ò1Ëç½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¡Ü¥·¥§¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô´¶¡£¿åÊ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ñー¥ë¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¡¢¥Ä¥ä´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿å¸÷È©¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥í¥¦¥Ùー¥¹¡£
Ã±ÉÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ëº®¤¼¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¥Ä¥äÈ©¤¬±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÑ½£³¤¿å¡¢¿¿¼î¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òËÉÙ¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤ä¡¢¥Ä¥ä´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ùー¥¹¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹♡
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¡© ¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Þー¥á¥¤¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Qoo10¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢¡È¤¦¤ë¥Ä¥äÆ©ÌÀ´¶¡É¤¬¹ç¸ÀÍÕ¡£
¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¤Î¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Þー¥á¥¤¥É¡×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¥é¤á¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ♡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
dasique(¥Ç¥¤¥¸ー¥¯)
Qoo10¸ø¼°¡§https://www.qoo10.jp/shop/dasique
³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¡§https://www.rakuten.co.jp/dasique/
Instagram_JP¡§https://www.instagram.com/dasique_jp/
dasique X_JP¡§https://x.com/dasique_jp