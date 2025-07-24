22歳の歌い手Adoが現在、自身二度目のワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞を開催中だ。その後半戦となる北米〜中南米公演より、7月16日の米国ロサンゼルス Crypto.com Arena公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

2025年4月26日のさいたまスーパーアリーナ公演からスタートしたワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞は、アジア・オセアニア、ヨーロッパ公演が終了し、7月からツアー後半となる北米、中南米を周遊中だ。8月24日のハワイ・ホノルルで最終公演を迎える。

Crypto.com Arenaは米国ロサンゼルスのダウンタウンにある屋内競技場で、NBAチャンピオンを獲得しているロサンゼルス・レイカーズなどの本拠地としても有名だ。毎年2月には世界最大の音楽祭『グラミー賞』が行われていることでも知られている。同会場での公演は、日本人初のソールドアウトとなった。会場の最上階までぎっしりと埋まった客席が開演前から高揚感に包まれている。

そして1曲目のイントロが鳴り響いた瞬間、フロアのオーディエンスが一斉に立ち上がり、大歓声が会場中に響き渡った。曲間には歓声に混じって、現地ファンから「Adoさん大好きです！」「Adoさん！」という温かい声援が飛んでいたのも印象的だ。

MCではAdoが英語で、「I’m so happy to come back to LA」と挨拶。ツアータイトル＜Hibana＞には、「小さな火花がやがて世界を照らす大きな炎になるように、自分もみんなを幸せに導いていきたい」という想いを込めたことを伝えた。

また、自身の歌を聴いてくれる人への感謝や、日本の文化を愛してくれることへの喜びを「Your happiness is my happiness」「本当に私をここに連れてきてくれてありがとう。この景色は宝物です」と伝えた。

ワールドツアー＜Hibana＞で披露しているSiaのカバー「Chandelier」では会場が一体となる大合唱に包まれた。黄色いペンライトが客席一面に広がる中、Adoの透き通るハイトーンが響き渡り、彼女独特の歌い方で原曲とはまた違った味わいが加わる。その歌声に感動で涙を流すファンの姿も。そして温かい拍手に包まれながらステージを「Let’s meet again! Thank you, LA!」という言葉で締めくくった。全てのパフォーマンスが終わると、会場がこの日一番の熱気と声援に包まれた。圧巻のステージの一部模様は、Ado StaffのSNSに投稿されている。

自身二度目のワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞のチケットは、埼玉(2公演)、台北、ソウル、香港、シンガポール、シドニー、メルボルン、ベルリン、ロンドン、アムステルダム、パリ、ミラノ、サンノゼ、ロサンゼルス、フォートワース、オーランド、シカゴ、トロント、ニューアーク、メキシコシティ、サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴ、ホノルルといった世界24都市25公演でソールドアウト(2025年7月22日時点)している。

日本人初のソールドアウトを記録した全13都市および会場は、ベルリン・Uber Arena(約1万7千人)、アムステルダム・Ziggo Dome(約1万7千人)、パリ・Accor Arena(約2万人)、ミラノ・Unipol Forum(約1万5千人)、サンノゼ・SAP Center(約1万7千人)、ロサンゼルス・Crypto.com Arena *旧ステイプルズ・センター(約2万7千人)、フォートワース・Dickies Arena(約1万4千人)、オーランド・Kia Center(約2万人)、トロント・Scotiabank Arena(約2万人)、ニューアーク・Prudential Center(約1万7千人)、サンパウロ・Espaco Unimed(約8千人)、ブエノスアイレス・Movistar Arena(約1万5千人)、サンティアゴ・Movistar Arena(約1万7千人)だ。

なお、ワールドツアー終了後、11月には東京ドームおよび京セラドームでの凱旋公演も控えている。

撮影◎Viola Kam (V’z Twinkle)

■＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞

April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6

May 08 Manila Mall of Asia

May 11 Taipei Linkou Arena

May 15 Seoul KINTEX Hall 9

May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena

May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium

May 25 Sydney Qudos Bank Arena

May 27 Melbourne Rod Laver Arena

June 10 Antwerp Sportpaleis

June 14 Copenhagen Royal Arena

June 17 Berlin Uber Arena

June 19 London The O2

June 21 Amsterdam Ziggo Dome

June 25 Paris Accor Arena

June 29 Barcelona Palau Sant Jordi

July 02 Milan Unipol Forum

July 10 Seattle, WA Tacoma Dome

July 13 San Jose, CA SAP Center

July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena

July 19 Phoenix, AZ Footprint Center

July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena

July 24 Duluth, GA Gas South Arena

July 26 Orlando, FL Kia Center

July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena

July 31 Chicago, IL United Center

Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena

Aug 05 Newark, NJ Prudential Center

Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico

Aug 13 São Paulo Espaco Unimed

Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena

Aug 18 Santiago Movistar Arena

Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena

■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞

11月11日(火) 東京・東京ドーム

open16:00 / start18:00

11月12日(水) 東京・東京ドーム

open16:00 / start18:00

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

11月22日(土) 大阪・京セラドーム大阪

open15:00 / start17:00

11月23日(日) 大阪・京セラドーム大阪

open14:00 / start16:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼チケット

・VIP席 ￥30,000 (税込／VIPグッズ＆特典付き) ※全日程SOLD OUT

・SS席 ￥20,000 (税込／特典付き) ※11/12東京ドーム以外SOLD OUT

・ファミリー席 ￥15,000 (税込／着席指定席)

・S席 ￥15,000 (税込)

・A席 ￥10,000 (税込)

・A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)

・注釈付S席 ￥15,000 (税込)

・注釈付A席 ￥10,000 (税込)

・注釈付A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)

・車椅子席 ￥15,000 (税込)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳 (小学生以下を対象)とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。

【SNS / ローソンプレリクエスト先行予約(抽選)】

受付期間：7月14日(月)10:00〜7月27日(日)23:59

ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/

■アナログ『Adoのベストアドバム vol.1』『Adoのベストアドバム vol.2』

2025年7月30日(水)発売

予約リンク(日本)：https://ado.lnk.to/bestadobumlp/

予約リンク(海外 US)：https://ado.lnk.to/bestadobumlp/lang/us ●『Adoのベストアドバム vol.1』

【2LP / 重量盤 / 回転数 33 1/3】

TYJT-59012/3 6,200円(税込)

収録曲(全20曲)

▼SIDE A

うっせぇわ (詞曲・編曲：syudou)

阿修羅ちゃん (詞曲・編曲：Neru)

夜のピエロ (詞曲・編曲：biz)

クラクラ (作詞・作曲：meiyo / 編曲：菅野よう子×SEATBELTS)

ショコラカタブラ (作詞：かめりあ / 作曲：TAKU INOUE)

▼SIDE B

unravel (作詞・作曲：TK)

私は最強 (楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE)

ウタカタララバイ (楽曲提供：FAKE TYPE.)

マザーランド (詞曲・編曲：煮ル果実)

向日葵 (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：40mP)

▼SIDE C

新時代 (楽曲提供：中田ヤスタカ)

ギラギラ (詞曲・編曲：てにをは)

ルル (詞曲・編曲：MARETU)

Episode X (作詞・作曲：Ayase / 編曲：Ayase, Rockwell)

FREEDOM (詞曲・編曲：jon-YAKITORY)

▼SIDE D

ロックスター (詞曲・編曲：jon-YAKITORY)

唱 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))

いばら (詞曲・編曲：Vaundy)

Value (詞曲・編曲：ポリスピカデリー)

心という名の不可解 (作詞作編曲：まふまふ) ●『Adoのベストアドバム vol.2』

【2LP / 重量盤 / 回転数 33 1/3】

TYJT-59014/5 6,200円(税込)

収録曲(全20曲)

▼SIDE A

初夏 (作詞・作曲：Ado / 編曲：三井律郎)

Hello Signals (詞曲・編曲：伊根)

逆光 (楽曲提供：Vaundy)

リベリオン (詞曲・編曲：Chinozo)

MIRROR (詞曲・編曲：なとり)

▼SIDE B

アタシは問題作 (詞曲・編曲：ピノキオピー)

行方知れず (作詞作編曲：椎名林檎)

愛して愛して愛して (詞曲・編曲：きくお)

Tot Musica (楽曲提供：澤野弘之)

DIGNITY (作詞：稲葉浩志 / 作曲：松本孝弘)

▼SIDE C

会いたくて (作詞・作曲：みゆはん / 編曲：みきとP)

エルフ (詞曲・編曲：てにをは)

永遠のあくる日 (詞曲・編曲：てにをは)

レディメイド (詞曲・編曲：すりぃ)

ラッキー・ブルート (詞曲・編曲：柊キライ)

▼SIDE D

過学習 (詞曲・編曲：伊根)

オールナイトレディオ (詞曲・編曲：Mitchie M)

わたしに花束 (作詞：shito, gom / 作曲：shito / 編曲：HoneyWorks)

踊 (作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：DECO*27)

桜日和とタイムマシン with 初音ミク (作詞作編曲：まふまふ)

関連リンク

◆＜WORLD TOUR 2025 “Hibana”＞特設サイト

◆『Adoのベストアドバム』特設サイト

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