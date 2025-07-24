・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６５．２５ドル（－０．０６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３９７．６ドル（－４６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３９２７．８セント（－４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４０．５０セント（－９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３９８．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００５．７５セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０３．８５（＋０．０６）

出所：MINKABU PRESS