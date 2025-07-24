２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．２５ドル（－０．０６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９７．６ドル（－４６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９２７．８セント（－４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．５０セント（－９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９８．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００５．７５セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．８５（＋０．０６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．２５ドル（－０．０６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９７．６ドル（－４６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９２７．８セント（－４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４０．５０セント（－９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９８．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００５．７５セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．８５（＋０．０６）
出所：MINKABU PRESS