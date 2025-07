「dangle a carrot」の意味は？思いつかないときは答えを確認してみて！【1分英会話】

正解は「誘惑する」でした!

馬がにんじんに誘導されるように、これはだれかを誘惑するときに使うイディオムです。

馬の鼻先ににんじんをぶら下げることで前に進むことから生まれたとされています。

「You’re going to have to dangle a carrot in front of them if you want to get them to babysit for you.」

(子守をさせたいなら、なにかで誘惑をするしかないね)