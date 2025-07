パワーパフ ガールズの休日を満喫♪名古屋ポップアップストア開催

大阪・福岡で大好評だった「The Powerpuff Girls POP UP STORE」が、ついに名古屋パルコに初登場!テーマは「ガールズたちの休日」。限定アイテムや再販グッズ、先行販売など、パワパフ好きにはたまらないラインアップが勢揃い。写真映え抜群の可愛いディスプレイやノベルティのプレゼントも♡2025年夏の思い出は、パワパフ ガールズの世界観にどっぷり浸ってみて♪

限定グッズや新作が目白押し♡

今回のポップアップでは、アディクトが展開するブランド「Flapper」より、ここでしか手に入らない限定商品が多数登場!

リボンチャームや人気のジャラジャラチャームはもちろん、新作のギンガムチェックシリーズは名古屋パルコでの先行販売。さらに、過去に即完売した人気のTシャツや限定トートバッグも再登場♪

25種のPOP UP STORE限定ステッカーやカスタムできる缶バッチなど、自分だけの“パワパフスタイル”が楽しめます。

BAMBI WATERの新作キャミワンピースで360°きれい見えを実現!

数量限定ノベルティも♡

お買い物をもっと楽しくしてくれるのが、6600円(税込)以上の購入でプレゼントされる「オリジナルキーホルダー」。

こちらは先着順&数量限定なので、気になる方は早めの来店がマスト!ノベルティは名古屋限定カラーとなっており、コレクター心をくすぐります。

会場には大人気のガールズ風船も登場し、フォトスポットとしても大活躍。ショッピングも撮影も、ぜんぶ楽しめちゃう空間に仕上がっています♪

名古屋パルコでガールズ気分を満喫♪

イベントは2025年8月6日(水)~8月24日(日)までの期間限定。場所は名古屋パルコ西館3F・エレベーター横で、10:00~21:00までオープン。

アクセス抜群な立地で、夏休みのお出かけにもぴったりです♡

アメリカ発のキュートな3人娘・ブロッサム、バブルス、バターカップが織りなす世界観に囲まれて、あなたも“最強カワイイ”パワーパフ気分を体験してみて。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

夏のご褒美に、ポップアップ体験を♡

2025年夏、名古屋パルコに期間限定で登場する「The Powerpuff Girls POP UP STORE」は、ファッションやカルチャーに敏感な女の子たちにぴったりなイベント。

限定グッズや先行アイテム、フォトジェニックな空間、数量限定ノベルティなど、楽しみどころが満載です。

お友達や家族と一緒に、キュートなパワパフの世界で忘れられない夏のひとときを過ごしてみてくださいね♡