ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡県福岡、筑豊、筑後地方に雷注意報 昼過ぎから夜のはじめ頃まで… 福岡県福岡、筑豊、筑後地方に雷注意報 昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に用心（7月24日午前7時40分発表） 福岡県福岡、筑豊、筑後地方に雷注意報 昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に用心（7月24日午前7時40分発表） 2025年7月24日 7時58分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡管区気象台は24日午前7時40分、福岡県福岡、筑豊、筑後地方に雷注意報を発表した。各地方では、同日昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に注意を呼びかけた。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 早朝に北九州市八幡西区の建物火災で消防車出動 八幡西区楠木2丁目15番付近（7月24日午前6時15分ごろ） 未明に福岡市早良区の車両火災で消防隊出動 百道浜1丁目3番付近（7月24日午前0時52分ごろ） 【24日熱中症警戒アラート】福岡など九州6県 久留米市、佐賀で最高気温37度予測 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 思いやり, 墓, 訪問介護, 工場, 長野, グループウェア, 射出成形機, 生花, 横浜