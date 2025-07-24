ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 早朝に北九州市八幡西区の建物火災で消防車出動 八幡西区楠木2丁目1… 早朝に北九州市八幡西区の建物火災で消防車出動 八幡西区楠木2丁目15番付近（7月24日午前6時15分ごろ） 早朝に北九州市八幡西区の建物火災で消防車出動 八幡西区楠木2丁目15番付近（7月24日午前6時15分ごろ） 2025年7月24日 7時50分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 北九州市消防局によると、24日午前6時15分ごろ、同市八幡西区楠木2丁目15番付近で建物火災のため消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福岡県福岡、筑豊、筑後地方に雷注意報 昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に用心（7月24日午前7時40分発表） 未明に福岡市早良区の車両火災で消防隊出動 百道浜1丁目3番付近（7月24日午前0時52分ごろ） 【24日熱中症警戒アラート】福岡など九州6県 久留米市、佐賀で最高気温37度予測 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, リハビリ, 仏壇, 介護タクシー, 埼玉, 床暖房, 生花, 思いやり, 海, 法要