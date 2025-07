2025年8月発売のカシオ腕時計から、G-SHOCKとBABY-Gの新製品を実機写真とともに紹介する。8月は、夏の定番イルカ・クジラモデルに加え、金属や樹脂素材への被膜着色技術「蒸着」を使用したモデルが登場。真夏の光線が、腕元でキラリと反射する。2025年のイルカクジラモデル「GW-6905K-7AJR」「BGA-2800K-7AJR」「Love The Sea And The Earth」のテーマのもと、イルカ・クジラを通じて自然の素晴らしさを伝える活動に取り組む「アイサーチ・ジャパン」とのコラボレーションモデル、いわゆる「イルクジ」の季節が今年もやってきた。

イルクジ2025モデル「GW-6905K-7AJR」(左)と「BGA-2800K-7AJR」(右)G-SHOCKからは「ザトウクジラ」をデザインモチーフに採用した「GW-6905K-7AJR」、BABY-Gからは「スナメリ」がテーマの「BGA-2800K-7AJR」が登場。両モデルとも、バンドには「ICERC Japan」のロゴをプリントし、裏ぶたには「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印。ベゼル、バンドの主な樹脂パーツに、環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用し、リサイクル素材を使用したスペシャルパッケージにセットされる。「アイサーチ・ジャパン」との公式なコラボレーションを示すロゴ付属するスペシャルボックス機能や性能はいずれもベースモデルと同様。売上金の一部は研究機関への寄付に充てられる。製品の詳細はニュース記事でもご紹介している。○G-SHOCK「GW-6905K-7AJR」G-SHOCK「GW-6905K-7AJR」のベースモデルは、マルチバンド6に対応した電波ソーラーの「GW-6900」。ダイアルには、ザトウクジラの腹部の縞模様をイメージしたパターンを印刷。フロントボタンとLEDバックライト(点灯時)、そしてバンドの遊環には、シルエットをレイアウトした。ホワイトとディープブルーのコントラストが印象的なG-SHOCK「GW-6905K-7AJR」バンドの遊環には、「GW-6905K-7AJR」ではザトウクジラ、「BGA-2800K-7AJR」ではスナメリのシルエットがプリントされているホワイトのベゼルとディープブルーのバンドのコントラストは、ザトウクジラの体色をイメージしたもの。なお、ディープブルーには、ザトウクジラが回遊する遠洋のイメージも重ねている。価格は28,050円。○BABY-G「BGA-2800K-7AJR」BABY-G「BGA-2800K-7AJR」のベースモデルは「BGA-2800」。こちらもまた、マルチバンド6に対応した電波ソーラーを搭載している。スナメリをデザインのテーマとしたBABY-G「BGA-2800K-7AJR」「BGA-2800K-7AJR」は、丸い頭と愛らしい表情が魅力の「スナメリ」をデザインモチーフに採用。その体色をイメージしたホワイトと、スナメリが生息する近海をバンドのライトブルーで表現した。ちなみにスナメリとは、ネズミイルカ科スナメリ属の小型のイルカ。また、6時位置の鮮やかなインダイアルリングは、スナメリが発する「バブルリング」をイメージ。さらに、バンドのメタル遊環には、元気に泳ぐ姿をシルエットで刻印した。価格は25,300円。蒸着ダイアルが魅力のメタルカバードモデル「GBM-2100A」八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズ。そのスリムなサイズ感をキープしながら、スマートフォンリンクとタフソーラーを搭載したメタルカバードモデル「GBM-2100」をベースに、蒸着で大人のカラーを表現した「GBM-2100A」が登場。蒸着を使用した大人のカラーが特徴の「GBM-2100A」。バンドの質感も高いダイアルのカラーバリエーションは3色。ブルー蒸着のダイアル+シルバー蒸着のインデックスの「GBM-2100A-2BJF」、バーガンディ蒸着のダイアル+シルバー蒸着のインデックスの「GBM-2100A-4BJF」、ライトイエローゴールド蒸着のダイヤル+ブラック蒸着のインデックスの「GBM-2100A-8BJF」をラインナップする。ブルー蒸着ダイアルの「GBM-2100A-2BJF」。このモデルのみ通常液晶バーガンディ蒸着のダイアルの「GBM-2100A-4BJF」ライトイエローゴールド蒸着ダイヤルの「GBM-2100A-8BJF」ブルーダイアルの「GBM-2100A-2BJF」のみ通常液晶、他は反転液晶を採用。ダイアル用と液晶用のダブルLEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)など、機能や性能はベースモデル同様。価格は、各37,400円。黒×金色蒸着の迫力! 「Black and Gold Series」オールブラックのボディにエネルギッシュなゴールドを組み合わせた「Black and Gold Series」(ブラックアンドゴールドシリーズ)が登場。ラインナップは、ビッグフェイスの4モデル。駆動はすべて電池式で、時刻修正機能は搭載しない。ストリート感あふれる「Black and Gold Series」まず、電池寿命10年のデジタルモデル「GA-010」をベースに、ゴールド背景の液晶を使用したのが「GD-010GB-1A9JF」(15,950円)。そして1/1,000秒単位の計測が可能な「GA-100」をベースに、ゴールド蒸着のダイアルを採用したのが「GA-100GGB-1A9JF」(20,900円)。デジタルモデルで電池寿命10年の「GD-010GB-1A9JF」1/1,000秒ストップウォッチを搭載、とスピード計測も可能な「GA-100GGB-1A9JF」さらに、アナデジながら電池寿命10年の「GA-010」をベースとした、ブラックダイアルの「GA-010GB-1A9JF」(19,250円)と、ゴールド蒸着ダイアルの「GA-010GGB-1A9JF」(21,450円)が用意される。なお、それぞれ機能や性能はベースモデルと同様。アナデジで電池寿命10年のブラックダイアル「GA-010GB-1A9JF」アナデジで電池寿命10年のゴールド蒸着ダイアル「GA-010GGB-1A9JF」パステルカラーのベゼルとバンド×ポップなカラーの針色の「BA-110AH」BABY-Gから、柔らかなソフトカラーで日常に彩りを添えるモデルが登場。ベースモデルは、文字板やインデックスなど様々なパーツを複雑に組み合わせたデザインの「BA-110」。柔らかなパステル調のカラーを全身にまといつつ、針色にはポップなカラーの差し色を使用した。パステルカラーが可愛い「BA-110AH」ラインナップは、ピンクの外装とダイアル×パープルの針の「BA-110AH-4AJF」、パープルの外装とダイアル×イエローの針の「BA-110AH-6AJF」、イエローの外装とダイアル×ベージュの針の「BA-110AH-9AJF」の3モデル。ピンクの「BA-110AH-4AJF」パープルの「BA-110AH-6AJF」イエローの「BA-110AH-9AJF」駆動は電池式(電池寿命は2年)。世界48都市、29タイムゾーンからのワールドタイム設定(サマータイム設定機能付き)や LEDライト(残照機能付き)など、機能や性能はベースモデル同様。価格は各16,500円。