２４日の主なマーケットイベント ２４日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１５：００ 独・８月ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・新築住宅販売件数



○決算発表・新規上場など



決算発表：サーティワン<2268>，カワチ薬品<2664>，綿半ＨＤ<3199>，エイトレッド<3969>，信越化<4063>，中外薬<4519>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，富士通ゼ<6755>，三菱自<7211>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，小松ウオール<7949>，光世<8617>，空港施設<8864>，ＳＥＨＩ<9478>，ナガセ<9733>

※東証グロース上場：フラー<387A>

※海外企業決算発表：ハネウェル・インターナショナル，インテルほか



出所：MINKABU PRESS