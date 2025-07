ダヒョン（TWICE）×ジニョンW主演映画、主題歌特別映像解禁！MISAMOからの応援コメント動画も到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「主人公の男女の感情は、やはり誰よりも演じている当事者の私たちがよく知っているわけで、そのふたりが(主題歌を)作ればきっと特別なものになるだろうと思った」(ジニョン)

TWICEダヒョンのスクリーンデビュー作としても注目を集める、2002年の韓国を舞台に描かれたノスタルジック・ラブストーリー『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』(8月8日公開)より、特別映像とMISAMOの応援コメント映像、新ビジュアルが到着した。

本作の原作は、ギデンズ・コー監督による『あの頃、君を追いかけた』(2011年)。公開当時、台湾映画興行収入2位の成績を収め、青春映画の金字塔との呼び声も高い名作が、韓国ならではの空気感や設定を取り入れ、あらたな物語として誕生した。

ダヒョンが演じるのは、美しさと品格を備えた優等生・ソナ。そんなソナが初めて触れた恋心へのとまどいと喜びを、『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』など話題作への出演が続くW主演のジニョンとともに、眩しいほどに溢れる魅力で切なくも爽やかに好演している。この夏、スクリーンから届けられる、とびきりの愛に注目だ。

■ダヒョン(TWICE)とジニョンが主題歌を共同で作詞・作曲!

本作の主題歌「You Are the Apple of My Eye」は、ダヒョンとジニョンが共同で作詞、作曲を担当。印象的なタイトルは「目の中に入れても痛くない、かけがえのない存在」という意味が込められたもので、原作『あの頃、君を追いかけた』でもキーワードとなっている。当初はジニョンがひとりで曲を書き下ろす予定だったが、ダヒョンからの強い希望があり、ふたりで取り組むことになった。ダヒョンはこれまでTWICEのアルバムで作詞を手掛けてきたが、今回の主題歌で作曲に初挑戦していることも話題となっている。

“Good bye”で始まる歌詞は、主人公ジヌとソナが、お互いに伝えることのなかった気持ちが、初めて言葉になったもの。離れてしまってからも一緒にいた懐かしい日々を思い出し、その日々を、あなたを思い描いて生きてきた。いつも思い出すのは、あの頃のたくさんの笑顔。輝いていた自分たち。大人になった今でも大切な青春の日々。会えなかった時間にも心にそっとしまってきた主人公ジヌとソナの想いが言葉となり、エンドロールと共に流れ出す。ジニョンとダヒョンがその心情を、しっとりと切なく吐露する歌唱にも注目だ。

■主題歌特別映像が解禁!

そしてこのたび、本作の名場面、メイキング、そしてふたりがレコーディングに取り組む様子を収めた主題歌特別映像が解禁。

解禁された映像では、教科書を忘れて焦るソナをジヌが庇ってあげるシーンや、本作の象徴的なシーンとも言える、ソナが青ペンでジヌの制服をツンツンするシーンなど、名場面が詰まった本編映像に加え、まるで本物のソナとジヌのように笑い合うふたりが息ぴったりなメイキング映像、レコーディング映像がお披露目。

ダヒョンの美しく澄んだ歌声と、ジニョンのどこか懐かしむような優しい歌声に乗せて、“私を守ってくれた あなたの優しさを 思い返してみた” “私たちが共に過ごした 全ての瞬間が大切で 時が過ぎて色あせても 忘れることはない”と、お互いを想い合いつつも気持ちを伝えられなかったあの時を想う、切なくも温かい歌詞が紡がれる。もう戻れない「あの頃」がぎゅっと濃縮された、初恋や青春のきらめきがつまった映像となっている。

さらに新ビジュアルも解禁。背景の海辺の水色が爽やかで、ソナを見つめるジヌの優しい目線と、「すべてが青春だった、大切な人」というコピーが愛おしくも切ないビジュアルに仕上がっている。

■MISAMOの3人から応援メッセージ動画が到着!

TWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOからなるユニット、MISAMOから、本作でスクリーンデビューを果たしたダヒョンと本作への応援メッセージ動画が到着。「私たちも日本での公開を楽しみにしていました」「ふたりの眩しい青春と甘酸っぱくて切ない濃い模様をぜひ映画館で一緒に見守りましょう」とコメントを寄せている。

映画情報

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』

8月8日(金)新宿ピカデリー他 全国ロードショー

監督:チョ・ヨンミョン

出演:ダヒョン(TWICE)、ジニョン、ソン・ジョンヒョク、キム・ヨハン、イ・ミング、イ・スンジュン、キム・ミンジュ/パク・ソンウン、シン・ウンジョン

主題歌:ダヒョン&ジニョン「You Are the Apple of My Eye」

配給:シンカ

提供:シンカ、シャ・ラ・ラ・カンパニー

(C)2025 STUDIO TAKE CO., Ltd. & JAYURO PICTURES CO., Ltd.

映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』作品サイト

https://synca.jp/bokusona/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com