歌い手・Adoが現在開催中のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』の“後半戦”として、7月16日(現地時間)に米ロサンゼルス・Crypto.com Arenaでライブを開催。日本人アーティストとして同会場で初めてソールドアウトを達成し、大歓声の中で公演を成功させた。Crypto.com Arenaは、NBA・ロサンゼルス・レイカーズの本拠地としても知られ、グラミー賞の授賞式会場として使用されるなど、世界的なアリーナ。その約2万7000人規模の会場を埋め尽くした観客は、開演前から高揚感に包まれ、1曲目のイントロが鳴ると同時に総立ちで歓声を上げた。

Adoは英語で「I’m so happy to come back to LA」とあいさつし、「小さな火花が世界を照らす大きな炎になるように、みんなを幸せに導きたい」とツアータイトル「Hibana」に込めた思いを語った。「Your happiness is my happiness」「この景色は宝物です」と感謝の言葉を重ね、最後は「Let’s meet again! Thank you, LA!」という言葉で締めくくった。今回のワールドツアーで披露されているSiaのカバー「Chandelier」では、黄色いペンライトが揺れる中、Adoの透き通るハイトーンと独特の歌い回しが響きわたり、原曲とは異なる新たな魅力を放った。会場には感動のあまり涙を流すファンの姿も見られ、観客全体が一体となる印象的なシーンとなった。Adoのワールドツアーはすでに世界24都市25公演がソールドアウトしており、このロサンゼルス公演を含む13会場では、日本人初のソールドアウトを達成。ツアーは現在北米・中南米を巡回中で、8月24日のホノルル公演でファイナルを迎える。さらに、11月には東京ドームと京セラドームでの凱旋公演『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』も控えている。