Ä¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä´Ú¹ñ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥Þ¡¼ÂÎ·¿¡Ö¶¯Îõ¡ª¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BBGIRLS½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥æ¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¸¥ç¥ó¤ÎÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢SHOT
¥æ¥¸¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥â¥Î¥¥Ë¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤è¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤â±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥°¥é¥Þ¡¼¤ÊÂÎ·¿¡£¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¶¯Îõ¤À¤Ã¡ª¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯4·î¤ËBBGIRLS¤òÃ¦Âà¤·¤¿¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYoulalla¡×¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤É¥½¥í³èÆ°Ãæ¡£¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡þ¥æ¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡£2016Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Brave Girls¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2017Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØRollin'¡Ù¤¬2021Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÙ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£2023Ç¯4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡ÖBBGIRLS¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤Ë11ºÐÇ¯¾å¤ÎÇÐÍ¥¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¤ë¤â¡¢Ìó1Ç¯¸å¤Î8·îËö¤ËÇË¶É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£