【韓国】

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）08:00

予想 0.4% 前回 -0.2%（前期比)

予想 0.3% 前回 0.0%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（8月）15:00

予想 N/A 前回 -20.3（Gfk消費者信頼感)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30

予想 49.3 前回 49.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30

予想 50.0 前回 49.7（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00

予想 49.7 前回 49.5（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00

予想 50.5 前回 50.5（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ECB政策金利（7月）21:15

予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)

予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30

予想 47.9 前回 47.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30

予想 52.9 前回 52.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【トルコ】

中銀政策金利（7月）20:00

予想 43.5% 前回 46.0%（トルコ中銀政策金利)



【カナダ】

小売売上高（5月）21:30

予想 -0.8% 前回 0.3%（前月比)

予想 -0.2% 前回 -0.3%（コア・前月比)



【米国】

新規失業保険申請件数（07/13 - 07/19）21:30

予想 22.7万件 前回 22.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（07/06 - 07/12）

予想 196.2万件 前回 195.6万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）22:45

予想 52.5 前回 52.9（製造業PMI・速報値)

予想 53.1 前回 52.9（非製造業PMI・速報値)

予想 52.8 前回 52.9（コンポジットPMI・速報値)



新築住宅販売件数（6月）23:00

予想 63.5万件 前回 62.3万件（新築住宅販売件数)

予想 4.4% 前回 -13.7%（前月比)



住宅建築許可件数（確報値）（6月）時刻未定

予想 N/A 前回 139.7万件（住宅建築許可件数)

予想 N/A 前回 0.2%（住宅建築許可件数・前月比)



※予定は変更することがあります

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