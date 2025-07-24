【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）08:00
予想　0.4%　前回　-0.2%（前期比)
予想　0.3%　前回　0.0%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（8月）15:00
予想　N/A　前回　-20.3（Gfk消費者信頼感)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想　49.3　前回　49.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想　50.0　前回　49.7（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想　49.7　前回　49.5（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想　50.5　前回　50.5（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ECB政策金利（7月）21:15
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想　47.9　前回　47.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想　52.9　前回　52.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【トルコ】
中銀政策金利（7月）20:00
予想　43.5%　前回　46.0%（トルコ中銀政策金利)

【カナダ】
小売売上高（5月）21:30
予想　-0.8%　前回　0.3%（前月比)
予想　-0.2%　前回　-0.3%（コア・前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（07/13 - 07/19）21:30
予想　22.7万件　前回　22.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/06 - 07/12）　
予想　196.2万件　前回　195.6万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）22:45　
予想　52.5　前回　52.9（製造業PMI・速報値)
予想　53.1　前回　52.9（非製造業PMI・速報値)　
予想　52.8　前回　52.9（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（6月）23:00
予想　63.5万件　前回　62.3万件（新築住宅販売件数)
予想　4.4%　前回　-13.7%（前月比)

住宅建築許可件数（確報値）（6月）時刻未定
予想　N/A　前回　139.7万件（住宅建築許可件数)　
予想　N/A　前回　0.2%（住宅建築許可件数・前月比)

※予定は変更することがあります