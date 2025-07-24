Ìë¤Ë¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö¶Ã¤­¤Î¥ê¥¹¥¯¡×

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1)¡¡¡¡GBD 2021 Japan Collaborators. Three decades of population health changes in Japan, 1990-2021: a subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Public Health 2025: 10; e321-332.
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