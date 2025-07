Ìë¤Ë¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö¶Ã¤­¤Î¥ê¥¹¥¯¡×

今年4月、過去30年間のわが国における死因の推移を分析した論文が発表されました1)。それによると、アルツハイマー型認知症およびその他の認知症による死亡が近年、著しく増加していて、2015〜2024年は第1位になりました。

これまで認知症をもたらす原因として、高血圧、糖尿病、難聴、喫煙、運動不足などが知られていますが、近年、夜間に過剰の光に暴露されることも危険であることが分かってきました。

夜でも明るい現代社会

24時間型社会の到来とともに夜間の照明量が激増し、多くの地域で満天の星の輝きを観ることが出来なくなっています。さらに、気象衛星で観測した膨大なデータを解析した結果、多くの先進国でも夜間は過剰の光に曝され、特に欧米諸国では60〜80%の地域で天の川を観ることが出来ないことが報告されています2)。

われわれは、24時間周期の環境の下で生活しています。一方、体温や睡眠・覚醒など、多くの生体機能は約25時間周期のリズムを刻みますが、早朝に太陽光を浴びることでリセットされ、新たな1日が始まります。しかし、夜間に光を浴びると生体リズムが乱されて体調が崩れ、認知症などの中枢神経疾患が現れやすくなります。

そこで本稿では、夜間照明を長期にわたって浴びると増加する認知症についてまとめました。

夜の光が認知症を招く

アルツハイマー型認知症の患者の脳内では、アミロイドβ・タンパクやタウ・タ ンパクが蓄積し、神経細胞が障害されるため認知能力が低下します。認知症の初期は、もの忘れのような軽度の認知機能障害が続き、軽度認知障害(MCI)と診断されますが、徐々に病気が進行するとアルツハイマー型認知症を発症します。

近年、MCI患者が長期間、夜間照明に暴露されると、アルツハイマー型認知症が発症しやすくなることが報告されました。例えば、53人のMCI患者を対象にして、戸外の夜間照明とアルツハイマー型認知症発症との関連性を7〜13年間、追跡調査した結果3)、26人(49%)のMCI患者でアルツハイマー型認知症が進行したことが明らかになりました。

さらに、ある一定以上の明るさ(放射輝度30nW/cm2/sr)の夜間照明に長期間暴露されると、アルツハイマー型認知症になりやすいことも示されまた。

なぜ、夜間照明に暴露されるとアルツハイマー型認知症になるのでしょうか。そのメカニズムは十分明らかにされていませんが、現在、次のように考えられています4、5)。夜間照明に暴露されると睡眠が障害されますが、睡眠障害が長く続くと脳の神経細胞に炎症が起こり、アミロイドβ・タンパクやタウ・タンパクの排泄が遅れて、脳内に蓄積します。その結果、脳細胞が障害されて認知機能が低下するわけです。

若い世代ほど要注意

生体リズム研究を専門とするVoigtらは、米国各州において2012〜2018年にアルツハイマー型認知症と診断された患者と、(気象衛星の観測データをもとに算出した)その期間における夜間照明の明るさの関連性を調査しました4)。

その結果、戸外の夜間照明の明るさとアルツハイマー型認知症の発症頻度が相関していること、および、65歳以上の高齢者よりも65歳未満の非高齢者の方が影響を受けやすいことを明らかにしました4)。

以上より、MCI患者は夜間照明を避けることによって、アルツハイマー型認知症の発症を遅らせることが出来る可能性があります。特に、65歳未満の働き盛りの方々は、夜間照明に暴露される機会は多いと思いますが、なるべく(不必要だと思われる)夜の会合を避けて下さい。

早く帰宅して7〜8時間眠ることで、脳内のアミロイドβ・タンパクやタウ・タンパクが排出されます。そして翌朝は朝日を浴びると、体のリズムがリセットされ、元気に満ちた1日が始まるはずです。

前述のように、夜間照明は認知機能を低下させる環境因子の1つですが、認知機能を保つために有用な環境因子は他にもあります。例えば、Liらセントルイス大学の研究チームは、高齢のMCI患者を対象にして調査研究を行いました6)。その結果、居住している周辺に、.Εーキングすることが出来る道路が複数ある、⇔个多い、樹木が繁っている、ことが認知機能を保つために重要であることが明らかになりました。

都市部でこのような環境が整った住宅地は少ないと思いますが、どの様な地域に暮らしても、工夫次第で過度の夜間照明を避けることは出来ると思います。「早寝早起き朝ごはん」を実践し、生体リズムを健全に保つことが、認知症の予防法として重要であることは言うまでもありません。

