ËÌÈ¾µå¤Ë¡íÁá¤¹¤®¤ë²Æ¡í¤¬ÅþÍè!!¡¡¥¹¥¤¥¹¤Ç¤ÏÉ¹²Ï¤¬Êø²õ¤·¡¢Â¼¤¬ÅÚº½¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì......ÆüËÜ¤âÀ¤³¦¤â ¥Ð¥«½ë¤¤¤±¤É¡¢ÃÏµå¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
¥¹¥¤¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿É¹²ÏºÒ³²¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÍè¤ëÁ°Äó¤Ç¡¢È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÌÔ½ë¤Ë¤â¤À¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£"Áá¤¹¤®¤ë²Æ"¤¬ËÌÈ¾µå¤ò½±¤¦Ãæ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤ÏÉ¹²Ï¤¬Êø²õ¤·¤ÆÂ¼¤¬ËäË×¡£¤È¤¦¤È¤¦ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç³ÆÃÏ¤Ë¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ÐÆüËÜ¤â¿åË×¤Î´íµ¡¤Ë!?
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û²áµî40ËüÇ¯¤ÎÃÏµå¤Îµ¤²¹¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇÎÌ
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥¹¥¤¥¹¤ÎÉ¹²Ï¤Î1³ä¤¬¿ôÇ¯¤Ç¾Ã¼º¡ª
¡Ö¤¨¡¢²Æ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¤»þ´ü¤«¤é½ë¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±......¡©¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¹ó½ë¤¬¡¢¤â¤¦ÆüËÜÎóÅç¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢àÁá¤¹¤®¤ë²Æá¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
6·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬45¡î¤ËÃ£¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â40¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤¬Îò»ËÅª¤ÊÌÔ½ë¤òµÏ¿¡£ËÌÈ¾µå³ÆÃÏ¤¬¶¯Îõ¤ÊÇ®ÇÈ¤Ë¤â¤À¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÉ¹²Ï¤Ë¤â¡£5·î28Æü¡¢¥¢¥ë¥×¥¹»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥óÂ¼¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥ÒÉ¹²Ï¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¡£Â¼¿Í¤Ï»öÁ°¤Î·Ù¹ð¤ÇÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÂç¤¤Ê¿ÍÅªÈï³²¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÂ¼¤ÎÌó90¡ó¤¬ËäË×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ê¾å¡Ë5·î23Æü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥óÂ¼¡£¡Ê²¼¡ËÆ±29Æü¤ÎÍÍ»Ò¡£É¹²Ï¤ÎÊø²õ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ³ê¤ê¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿»³³ÙÉ¹²Ï¤ÎÊø²õ¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼õ¤±¤ëºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢É¹²Ï³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢É¹²Ï¤ÎÊÑÆ°¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»Âç³ØËÌ¶Ë°è¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦Äã²¹²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¿ù»³ ¿µ¶µ¼ø¤À¡£
¡ÖÉ¹²Ï¤È¤Ï¡¢Î¦¾å¤Ë¤Ç¤¤ëµðÂç¤ÊÉ¹¤Î²ô¤Î¤³¤È¡£²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤ÆÉ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼«½Å¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤¯¡£¤½¤ì¤¬àÉ¹¤ÎÂç²Ïá¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡ØÉ¹²Ï¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÉ¹²Ï¤ÎÌó90¡ó¤ÏÆî¶ËÂçÎ¦¤òÊ¤¤¦¡ØÆî¶ËÉ¹¾²¡Ù¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊ¤¤¦¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÉ¹¾²¡Ù¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉ¹²Ï¤Ï¡¢Î¦ÃÏ¤òà¾²á¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¯Ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÉ¹¾²¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«1¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊøÍîºÒ³²¤òµ¯¤³¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ø»³³ÙÉ¹²Ï¡Ù¡£É¸¹â¤ä°ÞÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤ËÅÀºß¤¹¤ë¾®µ¬ÌÏ¤ÊÉ¹²Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤Î»³³ÙÉ¹²Ï¤¬µÞÂ®¤ËÍ»¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤ÇºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ³ê¤ê¤äÅÚÀÐÎ®¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÉ¹²Ï¤ÏÆ°¤¯¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÂ®¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¡Á¿ô½½Ñ¤Û¤É¤ò¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É¹²Ï¤Î·Á¤ÎÊÑ²½¤âÄÌ¾ï¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ¹²Ï¤¬¸åÂà¤¹¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤ÎÃÏ·Á¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤À¤±¤ÇÉ¹²Ï¤Î10¡ó¶á¤¯¤¬¾Ã¼º¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ®ÅÙ¤ËÃÏ·Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤Þ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏËèÇ¯¡¢Âç³Ø±¡À¸¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÎÉ¹²Ï¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¹¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¤Î¼ÐÌÌ¤Ï¡¢É¹²Ï¤Ëºï¤ê¼è¤é¤ì¤¿ÀÐ¤ä´ä¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¥¬¥ì¾ì¤Ç¤¹¡£ÍîÀÐ¤äÊøÍî¤¬¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤´í¸±ÃÏÂÓ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ç¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÆÃ¤Ë¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î»³´ÖÉô¤Ê¤É¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Î¤¬¡ØÉ¹²Ï¸Ð¤Î·è²õ¡Ù¤Ç¤¹¡£É¹²Ï¤¬Í»¤±¤Æ¸åÂà¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·¦ÃÏ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÉ¹²Ï¤ÎÍ»¤±¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»³¤¢¤¤¤ÎÃ«¤ËÅ·Á³¤Î¥À¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÉ¹²Ï¸Ð¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ¹²Ï¸Ð¤¬·è²õ¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿å¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤¹¤³¤È¤Ç²¼Î®¤Ë¿¼¹ï¤Ê¹¿¿å¤äÅÚÀÐÎ®¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ØGLOF¡ÊÉ¹²Ï¸Ð·è²õ¹¿¿å¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÒ³²¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥Ö¡¼¥¿¥ó¡¢¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤ËÏ¢¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ç¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¥¤¥à¥¸¥ãÉ¹²Ï¸Ð¤Ç¤Ï¡¢¿å°Ì¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿Í¹©Åª¤ÊÇÓ¿å¹©»ö¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Ï¸±¤·¤¤ÃÏ·Á¤ä»ñ¶âÌÌ¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢´Æ»ëÂÎÀ©¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢²¼Î®¤Ë¤Ï¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó·è²õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
²áµî40ËüÇ¯¤ÎÃÏµå¤Îµ¤²¹¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇÎÌ¡¡É¹¾²¥³¥¢¤«¤é²òÀÏ¤µ¤ì¤¿¸Å´Ä¶¤Î¥Ç¡¼¥¿¡£µ¤²¹¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇÎÌ¤¬10ËüÇ¯¼þ´ü¤Ç¾å¾º¤È¹ß²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê½ÐÅµ¡¿Petit and others¡¢1999¡Ë
É¹²Ï¤ÎÊø²õ¡¢³Æ¹ñ¤ò½±¤¦ÌÔ½ë......¡£Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â°Û¾ï»öÂÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏµå¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
¡ÖÆî¶Ë¤ÎÉ¹¾²¤Ê¤É¤«¤é·¡¤ê½Ð¤·¤¿ÂÀ¸Å¤ÎÉ¹¡ÊÉ¹¾²¥³¥¢¡Ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¡¢²áµî40ËüÇ¯¤ÎÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í10ËüÇ¯¼þ´ü¤Ç´¨¤¤»þ´ü¤È²¹ÃÈ¤Ê»þ´ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÌó2ËüÇ¯Á°¤Ë¤È¤Æ¤â´¨¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬8¡Á10¡î¤âÄã¤¤À¤³¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é2ËüÇ¯¤Çµ¤²¹¤ÏµÞ¾å¾º¤·¡¢Áê´Ø¤¹¤ë·Á¤ÇÂçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤â¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Øº£¤ÎµÞ·ã¤ÊÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Âç¤¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÎà¤Î³èÆ°¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2ËüÇ¯¤Ç¤Îµ¤²¹¾å¾º¤¬Ìó8¡î¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä¾¶á¤ÎÌó100Ç¯¤ÇÃÏµå¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï1¡î¤â¾å¾º¤·¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤â²áµî40ËüÇ¯¤Ç·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢10ËüÇ¯¼þ´ü¤Çµ¯¤¤ëÃÏµåµ¬ÌÏ¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ÍÎà¤Î³èÆ°¤¬à¶¸¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿á²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¢£É¹²ÏÍ»²ò¤Î±Æ¶Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÂ¸µ¤Ë¤â
ÆüËÜ¤¬µ¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤³100Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç³¤¿å½à¤¬20cm¤Û¤É¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÉ¹²Ï¤ÎÍ»²ò¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯¡¢É¹¤È¤·¤ÆÎ¦¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿å¤¬³¤¤ØÎ®¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤âµ¤²¹¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¹²Ï¤¬Í»¤±¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËµðÂç¤ÊÆî¶ËÉ¹¾²¤ÎÍ»²ò¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢³¤¿å½à¤Î¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤Ï°ìµ¤¤ËÁá¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±ó¤¤ÆüËÜ¤Ë¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÆî¶ËÉ¹¾²¤ÎÍ»²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢2100Ç¯¤Ë¤Ï³¤¿å½à¤¬º£¤è¤ê1.5m¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥¹¥È¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤é¡¢Åìµþ¤Ç¤â³¤È´¤¬Äã¤¤ÃÏ°è¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¿åË×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤Î½ë¤µ¡£¤Ç¤â¡¢²æËý¤Î¸Â³¦¤Ê¤Î¤Ï¿Í´Ö¤è¤êÃÏµå¤Î¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò