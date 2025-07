日本でも大ヒットした『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』(以下『トワウォ』)で人気沸騰のテレンス・ラウの新作がやってくる。

伝説のスタントマン、トン・ワイを主演に迎え、香港映画への熱い思い漲る『スタントマン 武替道』(以下『スタントマン』)で彼が演じるのは駆け出しのスタントマン。アクション映画出演が続くテレンスに、好きな香港アクション映画を選んでもらうと、あのレジェンドたちの名作が--。



(左から)テレンス・ラウ、トン・ワイ、フィリップ・ン ©2024 Stuntman Film Production Co.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

アクション映画ではほんの数秒のショットにもかなり時間がかかる

リム・カーワイ(以下、リム) テレンス・ラウさんは、以前は『夢の向こうに』など文芸映画への出演が多かった。最近『トワウォ』、『スタントマン』と続けてアクション映画に出演されていますが、苦労されたことなどがあれば教えてください。

テレンス・ラウ(以下、テレンス) 『トワウォ』が、僕にとっては最初のアクション映画でした。まったく初めての体験で、最初は本当に大変でした。フィリップ・ンたちと初めて共演して、撮影に入る前に1ヶ月ぐらいのトレーニングを受けました。

アクション監督の谷垣健治さんのチームに訓練を受けて、少しずつアクション映画を撮るとはどういうことなのか、理解できるようになっていきました。

僕は以前、ダンスを学んだことがあるんです。でも、アクション映画の振り付けというのはやっぱり全然違うなって感じました。

『トワウォ』の撮影では、最初のころは、ひとつのショットに対して何十回もNGを出したことがありました。正確で、そしてカッコいいアクションを見せるためには、たとえばほんの数秒のショットを撮るのにも、かなりの時間がかかるんですよね。

そのあと、『スタントマン』を撮ることになったんですけど、『トワウォ』での経験が本当に役に立ちました。この映画の中では、僕はスタントマンの助手を演じていますが、実際の撮影中にも、たくさんのスタントマンの友達ができました。彼らから、戦ったり、倒れたりする時の動き方を、たくさん学ばせてもらいました。

リム 『トワウォ』の後だったので、比較的楽だった?

テレンス 相対的に楽になったのは、間違いないですね。まず、『トワウォ』の撮影期間がとても長かったんです。僕も3カ月は撮影に参加していたと思います。『スタントマン』の撮影日数は、だいたい20日間でした。

レジェンドとの共演

リム 『スタントマン』ではフィリップ・ンやセシリア・チョイなど『トワウォ』の仲間と再共演でしたし、気心も知れていてやりやすかったのでは?

テレンス それも大きかったですね。セシリアは実際、僕のパートナーでもあるので、それもやりやすかったです。フィリップとは『トワウォ』の前はまったく面識がなかったんですが、撮影を通して深い友情が生まれて、『スタントマン』で再共演した時は、もう暗黙の了解のようなものがありました。

リム 『スタントマン』の中で、実は僕が一番感動を覚えたのはトン・ワイさんの主演です。すでに伝説的なアクション監督ですが、彼との共演はどうでしたか?

テレンス 僕にとっても、彼はまさにレジェンドです。今回初めて彼と芝居をしましたが、本当にとても優しい先輩でした。

準備段階の本読みのときや、現場に入ってからの撮影のときも、彼はいつも現場に一番早く来ていました。彼とリハーサルをしたときも、とてもオープンマインドで、いろいろな意見を交換することができました。

ただ、アクションに関しては、やはり彼なりのこだわりがしっかりあって。この映画の監督は長編デビュー作でもありますし、関わっているスタッフも若い人が多くて、彼と比べると経験的に不足している部分がありました。

しかし彼は、気さくにアクションのデザインやワイヤーのセッティングなどいろいろなアドバイスをしてくれました。

彼は僕と話すのが好きだったみたいで、僕もファンのような気持ちで過去の作品についていろいろ質問したら、いつも丁寧に教えてくれました。たとえば、「こういう動きを見せたいなら、こういうふうにワイヤーをセットした方がいいよ」といった実践的なアドバイスもしてくれました。

今の香港映画について思うこと

リム この映画では、昔の香港映画への深い感情が描かれていますよね。作中には「香港映画はもう昔の黄金時代のようには戻れない」というセリフもありました。実際、今の香港映画についてどう思いますか?

テレンス 今の香港映画の本数は、昔の80年代や90年代と比べると本当に減ったと思います。昔は年間で軽く100本以上は作られていたんですが、今は……。オフィシャルな統計ではないですが、今年の上半期は、僕の知っている限りで言えば、数本くらいしか撮影されていないと思います。

今の観客が求めているものも、昔とはだいぶ違ってきている気がします。観客は昔よりもずっと厳しくなっているかもしれない。

映画はビジネスでもあります。昔は製作費を回収するのが今ほど難しくなかったから、資金も集めやすかったのかもしれない。でも今はそうはいかない。だからこそ、僕たち作り手はより質の高い作品を作らなければ、観客を満足させられないと思います。

命を惜しまないで最後までやり抜く

リム 劇中でも語られる「香港映画の精神」。ラウさんにとっては、どんな意味がありますか?

テレンス 僕にとっては、「命を惜しまない、最後までやり抜く」精神だと思います。命をかける!という意味ですね。

たとえばハリウッドの場合、ユニオンに守られていて、撮影時間にちゃんと制限がありますよね。1日に何時間までしか働けない、というような規定がある。でも、香港映画って、今まで培われてきたものはその逆なんです。

ある意味では本当に狂っているとしか思えない(笑)。いざ撮影に入ると、予算やロケ地や俳優のスケジュールの問題なんかもあって、「このページ数の脚本をどうしても今日中に撮り切らなければならない!」という状況になったときには、数十時間、寝ずに休まずに撮影し続けることだってあったりします。

他の国の人から見たら、「こんな撮影現場、あり得ないでしょ」って思うようなことを、香港では平然とずっとやってきたんですよね。

香港って、ルールに従わない。そういうところがあって、それはある意味で「自由」かもしれない。あらゆるものから解放されて、自分たちの信じるやり方で挑戦していく。その精神が、たぶん僕が感じた香港映画の精神なんだと思います。

リム その精神がまさに『スタントマン』のラストで描かれていますね。

テレンス ははは、そうですね。ハリウッドだったら、こういう撮影は絶対に禁止されてますよね(笑)。

幼い頃に胸躍らせたアクション映画

リム 『スタントマン』はアクション映画の裏側を描いた作品ですが、そもそもアクション映画はお好きですか? 印象に残っている作品は?

テレンス 小さい頃、金曜か土曜の夜になると、テレビでよく昔の映画が放送されていました。レンタルDVDを借りて見る人もいましたけど、うちでは週末になると家族みんなが集まって、食事をしながらテレビを見るのが普通でした。その時見ていたアクション映画は僕の成長における大切な体験の一部であり、家族と一緒に見た記憶も含めて、僕の中ではとても貴重なものになっています。

リム 好きなアクション監督はいますか?

テレンス たくさんいますよ。その中でも、一番好きなのはやっぱり健治さんですね。

健治さんのアクションが好きなのは、彼のアクションそのものというよりも、「アクションはストーリーを語る手段のひとつだ」という考え方に共感しているからなんです。

良いアクションというのは、戦いが激しかったり、動きが華やかだったり綺麗だったりするだけじゃなくて、物語の展開にちゃんと貢献しているかどうかが大事だと思います。

たとえば、戦闘シーンが行われる場所の空間的な特徴が活かされているかどうか――観客は、二人の戦いを見るだけじゃなくて、「この空間の中で、二人が走ったり、飛び上がったり、隙間に入り込んだりできるんだ」と驚きを感じる。その人間の動きの可能性に、びっくりさせられるんです。

あるいは、その空間の中に偶然置いてある道具を使ってアクションを展開させたりする。そういう点では、健治さんは本当にすごいと思います。

サモ・ハン&ジャッキーの『スパルタンX』の衝撃

リム スタントマンが活躍する香港アクション映画の中で、ベスト5を挙げるとしたらどの作品になりますか?

テレンス 難しい質問ですね(笑)。『スパルタンX』(1984)、『スウォーズマン/剣士列伝』(1990)、『格闘飛龍・方世玉』(1993)、『SPL/狼よ静かに死ね』(2005)、あとは『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』を入れてもいいですか?(笑)

リム もちろんです。サモ・ハンが監督した『スパルタンX』を選んだのは意外ですね。かなり古い映画で、実は僕も大好きです。

テレンス 『スパルタンX』は、アクション映画のひとつのマイルストーンだと思います。この映画はかなり古い作品なんですけど、実はフィリップに教えてもらって初めて観ました。彼曰く、この映画のアクションは、当時多くの人たちに強い衝撃を与えたそうです。その後の香港アクション映画は「これを超えられるかどうか」が基準として意識されているみたいですね。

実は、今挙げたアクション映画たちは、アメリカのアクション映画にも大きな影響を与えたと思っています。たとえば、タランティーノの『キル・ビル』には、80年代、90年代の香港アクション映画の影が見えますし、『マトリックス』もそうですよね。

アクションというのは、物語の中でどう機能するかが、その国のカルチャーとも深く関係していて、たとえ影響を受けていたとしても、最終的に出来上がったスタイルはやっぱりそれぞれ違ってくるんだと思います。

『スタントマン 武替道』

1980年代、売れっ子アクション監督だったサム(トン・ワイ)は、映画の撮影中の事故がきっかけで業界を離れ、今は整骨院を営み静かに暮らしている。そんな中、かつての仕事仲間に「自分の最後の作品でアクション監督をやってほしい」と依頼され、数十年ぶりに復帰することに。しかし現代のアクション映画の撮影はコンプライアンスも厳しく、出演俳優のワイ(フィリップ・ン)を始め製作陣はリアリティを追求するサムのやり方に反発。さらに忙しさのあまり娘チェリー(セシリア・チョイ)との関係も悪くなる。サムのアシスタントとなった若手スタントマンのロン(テレンス・ラウ)は、サムを献身的にフォローし何とか撮影を進めようとするのだが……。

監督:アルバート・レオン&ハーバート・レオン/出演:トン・ワイ、テレンス・ラウ、フィリップ・ン、セシリア・チョイ/2024年/香港/配給:ツイン/公式X:@Stuntman_filmJP/公式サイト:stuntman-movie.com/©2024 Stuntman Film Production Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED./7月25日(金)より全国公開

