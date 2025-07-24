¡ÚÏ¢ºÜ¡Û´Ý¤ÎÆâTOEIÊÄ´Û¡Ä¸µ»ÙÇÛ¿Í¤È¸½Ìò¼Ò°÷¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤È¤Ï
1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë9·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë³«´Û¤·¤¿±Ç²è´Û¡Ö´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤¬27Æü¤ËÊÄ´Û¤·¡¢65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡¦Åì±Ç²ñ´Û¤ÏºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ¼Ò¤Ï¡¢52Ç¯¤«¤éÅì±Ç²ñ´Û´°À®¤Þ¤ÇËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤¿Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë°Ü¤ë¡£ÆÃ½¸´ë²è¡Ö´Ý¤ÎÆâTOEIÊÄ´Û¡¡²áµî¡¢¸½ºß¡ÄÅì±Ç¤ÎÌ¤Íè¡×2²óÌÜ¤Ï¡¢¸µ»ÙÇÛ¿Í¤È¸½Ìò¼Ò°÷¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ý°ìÈÖ¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤Ï
A»á¡Ê07¡Á15Ç¯¡¢»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á¤¿OB¡Ë¡¡05Ç¯¡Ö¥Õ¥é¥¤,¥À¥Ç¥£,¥Õ¥é¥¤¡×¡ÊÀ®Åç½Ð´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«»þ¤Ï¡¢Äé¿¿°ì¤µ¤ó¤È²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¹¤ÇÍè¤Æ·à¾ì¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤À¤è¤Í¡£
¸½Ìò¼Ò°÷B»á¡¡¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡×¤Î»þ¤Ï2³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
A»á¡¡¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡×¤ÏÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç°ìÈÖ¡¢·ù¤À¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤È¼ÆÅÄ¶³Ê¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Î¡£Æ±¤¸¥Õ¥¡¥ó¤«¤é2¡¢3½µ´ÖÁ°¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¡Ä´ªÊÛ¤·¤Æ¤è¤È¡£¤½¤ì¤È´Ü¤µ¤ó¡¢É½¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤â¤ó¤Í¡£³°ËÙÄÌ¤ê¤«¤éÆ»Ï©¡¢ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢´¨µ¤¤¬¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¸½Ìò¼Ò°÷C»á¡¡»þ¡¹¡¢¸òÈÖ¤«¤é·Ù»¡´±¤¬Íè¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
A»á¡¡ÀÎ¤ÏºÂÀÊ»ØÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤¬±Ç²è´Û¤ÎÏÆ¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ò1¼þ¡¢²ó¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡£Ä«6»þ¤Ë¤Ï·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
C»á¡¡ÀëÅÁ¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÏÈ¯¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê´ÑµÒ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡Ë¤È¤°¤í¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¤¿¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
A»á¡¡ÀÎ¤ÏÎ©¤Á¸«¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
C»á¡¡ÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÂÀÊ¤¬¤Ê¤¯Î©¤Á¸«¤Î¿Í¤¬ºÂ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Å¿·Ê¹¤òÇä¤Ã¤¿¤È¤«¡£
A»á¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÅÌª¤µ¤ó¡£±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¸å¡¢½÷À¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¤¬²¿½½¿Í¤â½ÐÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢2³¬ÀÊ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò¼Ò°÷D»á¡¡¡Ö»ä¤ÎÅÛÎì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Êµµ°æµü´ÆÆÄ¡Ë¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡£
A»á¡¡²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ªÊÛ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È¡£¼¡¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
B»á¡¡ÀÎ¤ÏÉñÂæ¾å¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±²èºî¤ê¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡Ë¤È¡¢·à¾ì¤ÎÁ°¤ËÇÐÍ¥¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î²èºî¤ê¤â¡¢¾å¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
C»á¡¡´Ý¤ÎÆâTOEI¤ÎÁ°¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤Ë¡ÖÁ°Çä¤ê·ô¡¢Çã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£97Ç¯¡ÖËÌµþ¸¶¿Í¡¡Who are you¡©¡×¡Êº´Æ£½ã×½´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«Á°¤Ë¤Ï¡ÊÊÆ¤Ëµ¡³£¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æºî¤ë¡Ë¥Ý¥ó²Û»Ò¤òºî¤Ã¤ÆÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ó¡ª¡¡¥É¥ó¡ª¡¡¤ÈÇú²»¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¼ì¥á¡¼¥¯¤ò¤·¤¿»Ò¤É¤âËÌµþ¸¶¿Í¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¤ä¿Íµ¤À¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
D»á¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÂÎ¸³¤·¡¢±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£·ò¤µ¤ó¡¢¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¡Ä³§¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡Ý27Æü¤Ç65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹
A»á¡¡ÀµÄ¾¡¢¤è¤¯»ý¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤â¤¦1³¬¡¢¾å¤Ë3³¬ÀÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¤Ç700ÀÊ¡£97Ç¯¡Ö¼º³Ú±à¡×¡Ê¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«»þ¤Ï¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ2²¯±ß²Ô¤¤¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
B»á¡¡½éÆü¤ÏÃË¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢½÷¤Î¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
C»á¡¡Ä«¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¿Æü¤ÏËþÀÊ¡£»Å»ö¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¡¢¼çÉØ¤Þ¤Ç¡Ä¡£
A»á¡¡»ÙÇÛ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡Ý15Ç¯7·î11Æü¤Î¡Ö¥¢¥ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê³û²¼·é´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÃæ¤Ë¡¢°¥ÀîæÆ¤µ¤ó¤¬±©²½¤µ¤»¤¿¥«¥Ö¥È¥à¥·2É¤¤¬Æ¨¤²¤¿¡È»ö·ï¡É¤â¡Ä¡£ÅöÆü¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿1É¤¤¬Æ±14Æü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡´Ý¤ÎÆâTOEI 60Ç¯¡¢Åì±ÇËÜ¼Ò¡¦Åì±Ç²ñ´Û¤ÎÍîÀ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ý¤ÎÆâÅì±Ç¤ÈÍÎ²èÉõÀÚ´Û¡¦´Ý¤ÎÆâÅì±Ç¥Ñ¥é¥¹¤È¤·¤Æ³«´Û¡£04Ç¯10·î¤Ë¤Ï¸½¹Ô¤Î´Ý¤ÎÆâTOEI¤ËÌ¾¾ÎÅý°ì¤·2¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡£24Ç¯5·î¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢º£²Æ¤ò¤á¤É¤ËºÆ³«È¯¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î16Æü¤ËÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Åì±Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¤Ç¡¢Àµ¼°¤ÊÊÄ´ÛÆü¡ÊºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¡Ë¤ò7·î27Æü¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾±Ä´Û¤È¤·¤ÆÌó65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¡£5·î9Æü¤«¤é¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡¡´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£